Questo è un autunno particolarmente rovente, in cui la meravigliosa Monica Bellucci mostrerà la parte più incredibile ed intima di se stessa.

Riconosciuta in tutto il globo per la sua bellezza dai tratti divini e per la sua sensualità senza fine, come per le sempre diverse emozioni donate nel corso della sua carriera cinematografica al grande pubblico, l’attrice e top model Monica Bellucci ha contribuito quest’oggi, giovedì 30 settembre, in onore della ricorrenza del suo 57esimo compleanno, ad innalzare le già atipiche temperature di questa prima settimana d’autunno 2021.

La prima madrina proveniente dalla penisola italiana nella storia del Festival di Cannes, nel lontano 2003, ha contribuito alla piena realizzazione di alcuni riconosciuti capolavori del cinema mondiale. La musa di Giuseppe Tornatore in “Malèna“, diretta ancor prima dal magistrale Francis Ford Coppola in “Bram Stoker’s Dracula” ai suoi esordi, e poco più tardi protagonista assieme alla sua ex fiamma Vincent Cassel, del film-scandalo di “Irréversible” realizzato da Gaspar Noè, ha appena lasciato senza parole i suoi ammiratori.

Monica Bellucci, la parte più intima scalda l’autunno: è “incredibile bellezza”

