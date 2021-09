Netflix: da oggi in streaming la serie italiana “Luna Park”. Tutto quello che c’è da sapere

Netflix. La piattaforma di streaming online ha reso dispinibile da oggi, 30 Settembre, la nuova serie tv, tutta italiana, dal titolo “Luna Park”. I motivi per cui non potete perderla

Preparate i pop corn e mettetevi comodi. La piattaforma di streaming online più famosa al mondo, Netflix, chiude il mese di settembre 2021 con il botto. Ha, infatti, arricchito il suo catalogo da oggi con una nuova serie che sicuramente appassionerà gli abbonati.

Si tratta di una produzione tutta italiana dal titolo “Luna Park”. Ritroveremo parte dei creatori della già celebre opera “Baby” ma l’ambientazione è ben diversa. Scopriamo di più su cast e trama.

Netflix. La novità di fine settembre: disponibile in streaming la serie “Luna Park”

“Luna Park” è ambientata in una favolosa Roma di fine anni Sessanta. Come recita il titolo, ci troviamo in un parco divertimenti tipico di quell’epoca storica, colmo di artisti speciali dalla capacità straordinarie come contorsionisti, giocolieri e cartomanti.

La giovane Nora è una giostraia che, tra le varie bancarelle, legge i tarocchi agli avventori, un po’ per gioco, un po’ per vocazione. Il suo destino s’incrocia con Rosa, ragazza della Roma borghese, che cerca notizie della sorellina scomparsa quando era piccola. Gli intrecci di trama, densi di mistero, porteranno a sviluppi clamorosi e agli incontri e scontri tra due realtà sociali diametralmente opposte.

Il ruolo di Nora è affidato a Simona Tabasco, classe 1994, vista recentemente nella serie televisiva di successo “I Bastardi di Pizzofalcone”. Rosa, invece, ha il volto di Lia Grieco, attrice romana di 27 anni, fidanzata con il cantautore romano Fulminacci. Altri interpreti sono: Tommaso Ragno, Milvia Marigliano, Mario Sgueglia, Ludovica Martino, Guglielmo Poggi, Paolo Calabresi e Fabrizia Sacchi.

“Luna Park” è prodotta da Fandango ed è stata scritta da Isabella Aguilar (conosciuta per “Baby”), per la regia di Leonardo D’Agostini (Nastro d’argento al miglior regista esordiente per “Il Campione”) e Anna Negri.