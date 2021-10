Arisa chiama a sé i suoi followers su Instagram: dopo periodi bui l’artista è pronta a ripartire e riconquistare il pubblico televisivo.

Si prospetta un periodo di grande attività per Arisa. La cantante è stata chiamata da Milly Carlucci per partecipare al celebre “Ballando con le stelle”, e dopo i passati rifiuti pare che quest’anno abbia finalmente trovato il coraggio di tornare sotto gli occhi del grande pubblico italiano. Arisa, infatti, è un’artista dal talento molto particolare: c’è chi la adora, è vero, ma c’è anche chi proprio non sopporta né il suo carattere né la sua voce. Noncurante delle critiche la ragazza è tornata a vivere la vita dei suoi sogni, come racconta l’ultima intervista rilasciata a Donna Moderna.

Ballando con le Stelle, Arisa verrà accolta con amore

Arisa ha consigliato ai suoi followers di leggere l’ultima uscita di Donna Moderna pubblicando un post su Instagram. Il magazine questa settimana riporta una sua intervista esclusiva, e Arisa è addirittura in copertina: “riparto dai miei desideri” si legge sulla prima pagina. Effettivamente gli ultimi anni per la cantante non sono stati esattamente gloriosi, e nemmeno la sua partecipazione al Festival di Sanremo ha saputo rilanciarla come si deve sulla piazza musicale italiana. Forse le andrà meglio a “Ballando con le Stelle”, dancing show tramite il quale mostrerà a migliaia di italiani le sue doti da ballerina. Nel frattempo Arisa ha invitato i suoi followers Instagram a domandarle tutto quello che vogliono sapere: “Rispondo” ha scritto sotto all’ultimo post pubblicato.

A proposito della sua partecipazione al talent è intervenuta Milly Carlucci. Quest’anno, infatti, “Ballando con le Stelle” vanta un cast particolarmente famoso, ma che ha ricevuto parecchie critiche. A “creare problemi” sarebbero sopratutto Morgan e, appunto, Arisa: due personaggi di cui la reputazione è molto discussa, e che attirano su di sé innumerevoli commenti pieni di odio. “Li vedo come due grandi artisti, e la realtà è che l’artista ha una sensibilità diversa dal normale, che non sempre viene accolta dal mondo dello spettacolo” ha spiegato la Carlucci a proposito dei suoi due nuovi beniamini. “Arisa e Morgan troveranno un ambiente accogliente, che non vuole sfruttare le fragilità dei concorrenti, ma che si impegna a proteggere chi scende in pista”.

“Ballando ha come missione quella di far vedere i partecipanti sotto una luce nuova, più bella e sorprendente, che nasce dallo sforzo e dalla fatica” ha concluso Milly Carlucci a proposito della partecipazione di Arisa a “Ballando con le Stelle”. La conduttrice è pronta ad affrontare le critiche che verranno, così come lo è anche la cantante, decisa a ripartire.