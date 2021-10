Diletta Leotta tenta di superare la rottura con Can Yaman: il pubblico stravede per lei, in piscina più sexy che mai.

L’ultima foto pubblicata da Diletta Leotta su Instagram ha mandato in visibilio i suoi followers, che non sono riusciti a trattenere commenti estasiati. Dopo la rottura con Can Yaman, di cui Diletta si dice ancora innamorata persa, la giornalista tenta di rimettersi in sesto con lo sport e molte distrazioni. Nonostante l’estate sia ormai finita da un pezzo, lei continua a nuotare in piscina. Dopotutto si sa che non c’è niente di più utile del movimento fisico per superare una separazione dolorosa!

Diletta Leotta distrutta dalla rottura con Can Yaman, in piscina tenta di distrarsi

Diletta Leotta non sta attraversando un momento particolarmente felice. Durante l’estate la giornalista si è goduta con passione Can Yaman, il turco mozzafiato che ha saputo conquistare anche il cuore di una delle donne più sexy del paese. Ma l’amore è durato meno del previsto, e mentre il pubblico spettegolava a proposito di un possibile matrimonio la coppia è andata in mille pezzi. A soffrirne più di tutti è stata proprio Diletta, che oggi cerca di superare la rottura mantenendosi distratta e in movimento. Poco tempo fa durante un’intervista a Verissimo Diletta ha raccontato che la storia con Can “è stata bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”. Sono passati due mesi dalla fine della loro relazione e lui sembra essere riuscito a voltare pagina, mentre la presentatrice ne è ancora innamorata e non lo nasconde.

La storia d’amore tra Diletta e Can Yaman era iniziata a fine 2020, in segreto. Lui è stato fin da subito molto passionale, regalandole un anello di fidanzamento dopo pochi mesi di relazione e facendo addirittura volare in cielo una dedica d’amore attaccata alla coda di un aeroplano. La rottura, secondo quanto raccontato dalla Leotta, è avvenuta a fine luglio: “Non è un momento facile, come può capitare a tutte le coppie. Non so in futuro cosa succederà. L’amore è imprevedibile e anche la vita è imprevedibile” ha spiegato lei, che evidentemente spera ancora in un ritorno di fiamma. “Forse le cose sono andate troppo veloci” ha ammesso poi.

Diletta Leotta ha sganciato poi una vera bomba: “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme” ha spiegato. “Io penso di essere innamorata”. Insomma, nonostante il pubblico italiano straveda per lei Diletta sembra essere interessata ad un suolo uomo: Can Yaman.