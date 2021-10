Elodie, l’umore non è più lo stesso. Troppe sofferenze evidenziate sul volto: cosa sta succedendo

Lo stato d’animo e l’umore attuale di Elodie fa preoccupare tutti i suoi followers. Ecco quali potrebbero essere i motivi delle sue sofferenze.

Una bellezza dall’animo puro, adrenalinica e allo stesso tempo rigogliosa dal punto di vista estetico sembra “spegnersi” di intensità ogni giorno che passa.

Per la cantante, Elodie è arrivato il momento di fare i conti con le difficoltà estreme che il complicato corso della vita le pone davanti. Secondo alcune fonti provenienti dai quotidiani di gossip più importanti a livello nazionale, l’amorosa di Marracash pare stia attraversando un momento difficile della sua vita.

Eppure nessuno immaginava che da quì a un mese, il suo umore potesse subire un cambiamento così radicale. I fan, infatti erano rimasti agli ultimi momenti felici delle vacanze estive trascorse in compagnia delle sue amiche, tra cui la giornalista siciliana, Diletta Leotta.

Con il ritorno alla quotidianità e agli “affari” di famiglia qualcosa sembra essere andato decisamente storto. Vediamo cosa sarebbe successo nel dettaglio alla nostra amatissima cantante

I veri motivi delle continue ed evidenti sofferenze palesate sul volto dalla cantante di “Guaranà”

Nessuno si sarebbe mai aspettato che un personaggio così adrenalinico e con una personalità fuori dal normale si eclissasse così in fretta e senza un preciso motivo: o forse sì…

Parliamo dell’artista Elodie, autrice del brano schiacciasassi “Guaranà” e reduce da un’annata memorabile, iniziata con il ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2021, fino ai momenti senza freni di un’estate da incorniciare.

C’è chi tra i followers e i suoi concittadini conferma la sua incredibile sofferenza, come si evince dal suo volto crucciato e imbronciato riscontrato all’interno di un bar, in compagnia della sua migliore amica.

La maggioranza dei quotidiani di gossip parla di presunta rottura tra lei e Marracash. Le voci su una “forbice” fin troppo larga tra progressi di carriera e vita sentimentale sull’orlo del precipizio si fanno sempre più insistenti.

Le due realtà non combaciano ed ecco dunque giustificate nel dettaglio le “sanguinose” sofferenze sul volto. Ora per i fan non resta che sperare che Elodie riesca ad uscire dal tunnel malvagio nel più breve tempo possibile e all’interno del quale non merita affatto di stare.

Nel frattempo, la cantante potrà contare sul loro sostegno, certa che mai e poi mai i suoi appassionati si sognerebbero di abbandonarla ad un triste destino.