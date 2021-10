Rocio Morales nella sua forma migliore: il dettaglio non sfugge ai fans – FOTO

Rocio Morales anche stavolta ha fatto centro! L’attrice spagnola infatti per le vie della città nella sua mise migliore.

Rocio Morales è riuscita nell’arco di pochi anni ad entrare nel cuore degli italiani. Di origini spagnole, l’amore l’ha portata in Italia. Tra le donne più invidiate nel nostro paese in quanto compagna di Raoul Bova, vanta numerose collaborazioni cinematografiche ma ama altresì prestare il proprio volto per i brand di moda, la Morales ha un passato da modella.

Semplice, spesso acqua e sapone e con uno sguardo ipnotico, l’attrice è molto seguita sui social dove appaiono simultaneamente fans italiani e spagnoli. Le foto sono un continuo omaggio al suo fascino latino, sia che si tratti di shooting fotografici o semplici selfie, la seduzione arricchita da quella buona dose di mistero rende il tutto assolutamente accattivante.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Tatsiana Paulava: scollatura devastante. Impossibile non zoomare – FOTO

Rocio Morales, per le vie della città è un trionfo di bellezza e passione

View this post on Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Sharon Stone sul letto in INTIMO, CURVE DEVASTANTI – FOTO

“Per me la donna di classe è… Semplice e autentica, moderna e classica. È se stessa…SEMPRE. E per voi?” il pensiero riportato sui social da Rocio Morales riceve larghi consensi. La donna infatti col suo portamento è simbolo di eleganza. Mai caduta nella volgarità, la conduttrice spagnola sa bene come incuriosire e stuzzicare l’occhio di chi la guarda.

Scatti mozzafiato ma anche genuini e assolutamente trendy perché per la Morales la moda è una mission, anche adesso che esercita meno la professione di modella. L’outfit autunnale che propone è interessante e le dona molto. Un completo in cui domina il denim blu abbinato ad un blazer dello stesso colore con tanto di bottoni color oro. La maglia bianca con righe orizzontali blu funge da collante con i due capi appena esposti.

La “chicca” di stile è dato dal foulard adibito a raccogliere i capelli in una sfiziosa codina bassa.

Rocio Morales ha sempre molto incuriosito come personaggio, una femme fataletutta mediterranea, amatissima sui social: “…per me tu sei una donna semplice ma con classe sempre un bacio” il pensiero di una fan condiviso sul web.