Stefania Orlando, via i pantaloni! L’ultima FOTO è una sfida alle ventenni

Stefania Orlando, la conduttrice nel suo ultimo scatto mostra quel lato bollente tenuto spesso nascosto. I fans sono estasiati per la splendida visione.

Stefania Orlando, la conduttrice è una delle protagoniste di “Tale&Quale Show” l’appuntamento del venerdì sera su Rai Uno e condotto da un eccellente Carlo Conti. Un periodo sicuramente intenso per la Orlando che si destreggia tra ore di trucco, parrucco, prove di canto e ballo per calarsi perfettamente nel personaggio che le viene assegnato ogni settimana.

Dopo l’esordio con Lady Gaga, nella puntata di stasera dovrà interpretare Mina. Un ruolo sicuramente difficile, una sfida con sé stessa per garantire un’ottima esibizione. L’impegno sarà tanto, come sempre, per il resto occorre attendere stasera. Al momento però possiamo ammirare l’ultima foto postata sui social: sublime!

Stefania Orlando, la sfida alle ventenni è cominciata: dove sono i pantaloni?

Che gambe! Questa è l’esclamazione che viene in mente appena si vede la foto di Stefania Orlando che lascia senza fiato. Via i pantaloni, indossa solamente un body nero con tanto di cintura in vita con dettagli dorati al pari delle scarpe, modello décolleté. “Buongiorno, voi siete pronti per la puntata di stasera di #taleequaleshow? Vi prometto che ce la metterò tutta per interpretare la straordinaria Mina, statemi vicino come solo voi sapete fare” questo è parte del messaggio che la concorrente ha scritto per la gioia dei suoi sostenitori che non tardano a far sentire tutto il loro calore.

Non solo fans, anche personaggi del mondo dello spettacolo: da Paolo Conticini ad Antonella Elia che le mandano un grosso in bocca al lupo ed Anna Pettinelli che sottolinea la bellezza e la sensualità di Stefania. Una forte femminilità sprigionata in questa foto, complice anche il sorriso birichino che buca lo schermo, oltre la stupenda fisicità che non conosce rivali.

Un’occasione per cantare, una passione di Stefania che non ha nascosto anche se non ha mai preso lezioni di canto, prima di questa esperienza. Un amore che si legge negli occhi e nella forte dedizione. Stasera ne vedremo delle belle!!