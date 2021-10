Giorgia Palma torna su Instagram con una domanda curiosa dedicata ai suoi follower. Per lei piovono i commenti

Detta la tendenza dell’autunno-inverno in fatto di look e capelli Giorgia Palmas. L’ex velina ha voluto cambiare e dare un tocco di novità al suo viso. Ha scelto così, con un po’ di titubanza all’inizio, la frangia a tendina.

Una scelta di stile e di look che per molti significa osare ma che, in fin dai conti, non muore mai. Dagli anni Settanta ad oggi potremmo dire che è un vero evergreen e così, seguendo Giorgia Palmas, le indecise sapranno cosa fare. Osare con la frangia avendo la buona scusa dell’essere alla moda e di tendenza.

Se l’ha fatto la compagna di Filippo Magnini, lo possono fare tutte le donne. Lei ha scelto un taglio lungo, con le onde, i riflessi color miele e il deciso stacco, che non passa inosservato, della frangia.

Giorgia Palma, cocktail ed occhiali da sole: stende tutti

