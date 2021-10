Giorgia splendida nel suo abito a pois: il vento provoca un “incidente piccante” – FOTO

Giorgia, la cantante è bellissima nel suo ultimo outfit. Colpita dal vento, si verifica un incidente graditissimo sul web.

E’ una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Giorgia è una splendida interprete capace di far venire i brividi, a prescindere dal brano che propone. Una vocalità perfetta, un mix di tecnica e passione che fa sognare. Lo sanno bene i suoi fans che la seguono dai primi anni; da ieri ad oggi una carriera costellata di successi.

Amatissima sui social, dove appare acqua e sapone, sportiva ma anche femme fatale. Giorgia può tutto e riesce sempre. Cosa dire del suo penultimo post dove gli shorts inguinali hanno turbato le notti di molti utenti? E adesso con l’ultimo post non è da meno, complice? Il vento.

Giorgia, il vento le solleva l’abito: lo spettacolo piace ai fans

View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Sempre con quell’aria sbarazzina e con quel volto fresco che piace tantissimo, il sorriso quasi timido dell’artista intenerisce il web che rimane particolarmente colpito dall’abito a pois che a causa del vento si solleva facendo emergere in primo piano le gambe super toniche. La cantante ha sempre mostrato un fisico palestrato, la passione per il fitness appare senza alcun dubbio.

“Grazie Rocco🙌🏽 e tutte le persone speciali che lavorano a #scordato con la passione col sorriso a cui sono profondamente riconoscente” queste le parole di Giorgia riferendosi all’ultimo film di Rocco Papaleo che la vede tra i protagonisti. Una collaborazione insolita ma che riceve il favore del web; in tanti infatti a complimentarsi con la coppia per questo nuovo progetto.

I fans della cantante sono estasiati per questa nuova veste dell’interprete ma sanno già che sarà un ottimo prodotto.

“Fantastici! 🔝❤️Sono convinto che sarai bravissima… ancora mi ricordo le scenette in tv che ogni tanto ti è capitato di fare….”. L‘intesa tra Rocco e Giorgia è palpabile, un rapporto che avrà dato origine ad un film interessante, non resta che attendere per poterlo vedere. La curiosità aumenta sempre più.