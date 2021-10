Viaggi, le cinque mete per allentare lo stress quotidiano

Il lavoro e in generale la vita di tutti i giorni è particolarmente frenetica? Vuoi ricaricare le pile? Ecco le cinque mete ideali per allentare lo stress.

Lo stress ti abbatte, nella vita di tutti i giorni. Il lavoro, le commissioni da svolgere ed i ritmi sono sempre molto elevati. A questi si aggiungono altresì gli effetti della pandemia che sicuramente hanno globalmente aumentato il livello di stress. L’unico rimedio per superare questo stato e ricaricare le pile è sicuramente viaggiare.

Non una meta qualsiasi; per assicurarsi che il viaggio possa assolvere alla sua funzione occorre scegliere bene la destinazione. Quali sono le mete ideali per chi verte in una condizione di forte ansia e stanchezza? Ecco le cinque mete pensate per ricaricare le pile, non te ne pentirai.

Stress, superalo con un viaggio! Ecco le cinque mete

Bahamas: Spiaggia interminabile con sabbia finissima e dorata. Circondata da un’intensa vegetazione composta da palme di cocco. Temperature caraibiche ed un mare da sogno: acqua cristallina e trasparente. Le Bahamas sono sicuramente un luogo paradisiaco dove i ritmi sicuramente più lenti rispetto a quelli a cui siamo abituati, consentono il relax e recuperare tutte le energie necessarie per ripartire nel migliore dei modi;

Tailandia: Il fascino dell’incontaminato è possibile. Alcune zone risentono ancora parzialmente del progresso industriale e a quanto pare la luce è arrivata in alcuni posti della Tailandia solo di recente. Uno stile di vita più semplice e molto più rilassante. Si consiglia un resort tutto incluso per accedere ad un paese tanto diverso dal nostro ma senza rinunciare alle coccole che offre il posto. Al pari delle Bahamas troviamo acqua cristallina, paesaggi mozzafiato e spiagge molto belle, anche se più piccoline. Se vuoi vedere il tempo che scorre sorseggiando una bevanda a base di cocco e adagiarti su una sdraio beh, questo è il posto che fa per te;

Dubai: Diverse dalle due mete sopra indicate. Un paese costruito per intero sul deserto. Uno stile di vita meno lento rispetto alle altre ma sicuramente offre una vasta scelta di opzioni per far sentire il turista il benvenuto. Sede preferita per chi ama lo shopping e per chi vuole tornare in ufficio super abbronzato;

Le altre mete, Panama e Colombia

Panama, precisamente Bocas del Toro: arcipelago suggestivo e dal forte impatto emotivo. Perfetto per chi cerca anche del movimento e vuole trascorrere delle serate indimenticabili. Possibile noleggiare delle biciclette in loco per fare delle passeggiate lungo questo luoghi meravigliosi. Il mare cristallino e la spiaggia dorata garantiscono dei momenti unici.

Colombia, Providencia: una piccola isola composta da 17 chilometri quadrati ma che fornisce tutto il relax necessario. Andare in quest’isola significa entrare in contatto in senso stretto con la cultura locale.

Da sempre gli indigeni si sono prodigati per favorire le tradizioni del posto e non consentire alle grandi catene alberghiere di insediarsi. Perfetto per la tranquillità. Cosa aspetti? Non farti catturare dal Burnout, viaggia…un’esperienza che ti donerà tantissimo.