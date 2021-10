“Patrimonio dell’umanità”, Elisabetta Canalis pancia piatta e top aderente, il seno implode: le cose belle della vita – FOTO

La showgirl, Elisabetta Canalis manda in estasi i followers di Instagram. In dolce compagnia non tradisce le attese: semplicemente pazzesca.

L’ex compagna di George Clooney ha fatto ancora una volta la “voce grossa” in merito ad uno scatto che mette in evidenza le caratteristiche più “bollenti” del suo repertorio fisico.

Ogni giorno che passa, Elisabetta Canalis sembra mostrare una bellezza sempre più seducente e accattivante. Il tempo si ferma all’istante al suo passaggio davanti alle telecamere dei social, dove spesso immortala momenti in cui si lascia andare nel consumare del buon cibo e qualche drink in dolce compagnia.

Questo è il tema della foto caricata pochi istanti fa sul profilo personale Instagram. L’immagine divina di un “duetto” inseparabile dal valore di 24,6 K è balzato in maniera fulminea davanti agli occhi dei followers, alcuni dei quali si sono sbilanciati nel definirla addirittura “patrimonio dell’umanità”.

Andiamo a vedere nei dettagli, le caratteristiche di un dipinto dal click facile che mette in risalto i lati più provocanti del suo monumentale aspetto fisico

Lo scatto dell’anno in dolce compagnia: standing ovation per la showgirl

