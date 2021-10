Micaela Ramazzotti conquista tutti, e non solo su Instagram: la targa ricevuta dal Bifest è motivo di orgoglio per una delle attrici più amate del nostro Paese

Micaela Ramazzotti è un’attrice italiana molto amata dal pubblico del nostro Paese. È diventata molto nota anche per il suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. È nata il 17 gennaio del 1979 a Roma, e aveva solo 13 anni quando decise di mandare una sua foto ad un giornale che poi la contattò per fare i fotoromanzi, cosa di cui lei era molto appassionata. Cominciò a comparire così sempre più assiduamente su settimanali per adolescenti come il Cioè, a metà degli anni novanta.

Micaela Ramazzotti, lo scatto con il premio del Bifest: pioggia di complimenti

Il cinema per lei arrivò quando aveva solo 17 anni e da allora non si è più fermata. Ha sposato il regista Paolo Virzì nel 2009, i due si conobbero sul set di Tutta la vita davanti. Il 1° marzo 2010 è nato il figlio Jacopo e il 15 aprile 2013 la figlia Anna. I due si sono separati ufficialmente nel novembre del 2018, alla soglia dei dieci anni di matrimonio. Nel febbraio del 2019 hanno annunciato la loro rappacificazione. Anche sui social la nostra Micaela è molto amata: ha migliaia di followers che la seguono e che la riempiono di racconti, di likes, di commenti ma anche di tanti complimenti. Come nell’ultimo caso, dove lei ha pubblicato una foto con un premio ricevuto al Bifest.

Lo scatto è stato fatto sicuramente alla fine della stata, lei si vede poco nello scatto ma quel poco è bastato a far battere i cuori di tutti. Nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto un numero incredibile di likes.