Bianca Balti e il VIDEO sulle relazioni tossiche che lascia perplessi

La bella top model Bianca Balti sta attraversando un periodo difficile con le relazioni, e vuole condividere il suo pensiero con i followers

Bianca Balti ha condiviso due video in cui parla delle relazioni tossiche e del potere di chiedere scusa. La modella ha avuto molte relazioni in passato, ma tutte sono finite male purtroppo. Recentemente si è aperta su un vero e proprio malessere che sta attraversando a causa di passate relazioni che l’hanno segnata nel profondo.

LEGGI ANCHE>>>“Che capolavori” Sara Croce bikini ultra sottile e lato B da sballo: il panorama è eccezionale – FOTO

Bianca Balti e il problema con le relazioni d’amore

View this post on Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sposami” Shaila Gatta, lato A in mostra: celestiale, che paradiso – FOTO

La Balti ha condiviso tempo fa alcuni pensieri personali sulle sue passate relazioni, di come l’hanno cambiata più che altro. Ad esempio in un particolare momento ha scritto:“Non sei capace di stare sola mi dissero, limitandomi a quella cosa lì. Ed allora perchè a me sembra di esserlo sempre stata? Io ho amato. Ho dato, ho fatto, ho lavorato, ho pagato, ho partorito, ho litigato, urlato, pianto, sofferto. Io ho fotografato, ogni momento. Una memoria iCloud, la mia piena zeppa di ritratti degli altri. Eppure di me pochissime foto, quasi fossero versioni che non meritassero di essere immortalate”.

In un altro post ha spiegato meglio cosa intendeva con queste parole: “Quando mi dicevano sbagliando si impara, si sbagliavano, si possono ripetere gli stessi errori all’infinito. Io l’ho fatto nelle relazioni, una sensazione costante di capitare nelle situazioni senza sceglierle, nella speranza di essere amata finalmente. Stare con persone che mi trovavano difficile da amare e cercare di cambiare per loro non per me. Poi un giorno non ho avuto altra scelta che cambiare”. La Balti spiega di sentire un malessere profondo nell’anima, ha parlato di un viaggio introspettivo per poter ricominciare da capo partendo da se stessa. Ha capito di dover trovare delle risposte dentro di se su alcuni suoi comportamenti o modi di essere che ha.

In un altro paragrafo parla di uomini di cui si era innamorata e che l’hanno successivamente negata, portandola a dover cambiare in ogni suo aspetto. Sia nel vestire, che nell’apparire e anche nel suo pensiero. Ad oggi però ha raggiunto la consapevolezza di non dover cambiare per gli altri e di non poter più perdere se stessa per far felice qualcun altro. Questa è una lezione importante. Oggi ha condiviso un video parlando delle relazioni tossiche, parlando della responsabilità di molte persone di rimanere i relazioni nocive che fanno male al proprio benessere.

Secondo lei non bisogna attribuire il 100% della colpa al partner perché in quel modo si affida loro il controllo. Invece è importante rendersi conto di avere la libertà di poter decidere se continuare quella storia o meno. Lei ha avuto diverse relazioni tossiche e per prima sa quanto sia difficile, per questo ci tiene a parlarne. Conclude dicendo: “Non si può cambiare l’altra persona ma si può cambiare quello che facciamo noi”.