Una sorpresa dal panorama indimenticabile per Sara Croce. In occasione di un avvenimento per lei di grande importanza si esibirà con un bikini “capolavoro”.

Originaria di Garlasco, e classe 1998, la modella Sara Croce dopo essersi lasciata amare totalmente dal pubblico televisivo italiano, grazie per lo più alle sue durature partecipazioni a trasmissione come “Avanti Un Altro“, oppure vestendo il ruolo di Madre Natura per “Ciao Darwin”, l’ex quarta finalista di “Miss Italia” al momento pare nasconda una sorpresa per il suo pubblico, ed un’altra destinata invece ad una persona per lei molto speciale.

Con la pubblicazione di una promessa da mantenere “per sempre” ed indirizzata “alla più bella“, Sara, servendosi di un video ricordo a ben dire commovente soprattutto in quella che sarà la sua conclusione, ornata da un cuore bianco e da una dedica strappalacrime, arriverà a pronunciare queste parole: “Ti amo amica mia“.

Sara Croce, bikini ultra sottile e lato B da sballo: il panorama è eccezionale

