“Love is in the Air” anticipazioni 5 ottobre: il piano malvagio di Selin

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Selin è riuscita a mandare all’aria il matrimonio di Eda e Serkan: adesso resta un’ultima cosa da fare

Secondo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento dagli italiani. Il ritorno di Serkan e di Selin ha davvero scombussolato tutti: oramai chiunque si era abituato alla loro rottura e al fatto che Serkan fosse così tanto innamorato della sua Eda. La sua relazione con Selin era sbagliata sotto tanti punti di vista, e rivederli insieme non fa altro che far rendere conto a tutti di quanto non siano fatti davvero l’uno per l’altra. Eppure Serkan ha intenzioni serie con la sua ex.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, si accende la prima lite con il fidanzato: il retroscena

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Questo ritorno ha scombussolato anche Ferit: d’altronde lui e Selin si sono quasi sposati e non è facile per lui adesso fare i conti con questo ritorno di fiamma tra lei e Serkan. A pagarne le conseguenze potrebbe essere Ceren, con cui lui è impegnato da diverse settimane. Nel frattempo, a proposito di Selin, la donna ha intenzione di continuare a portare avanti il suo piano malvagio: la prossima mossa è recarsi a casa di Serkan e cancellare ogni traccia del passaggio di Eda. Ironia della sorte, quando Eda e Serkan facevano finta di stare insieme, furono costretti a seminare in giro gli oggetti di Eda per rendere più credibile la loro relazione. E adesso Selin potrà finalmente disfarsene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, il web si scaglia contro Lulù: il gesto che ha fatto discutere

Serkan riuscirà a dimenticare definitivamente la sua Eda? Per scoprirlo non ci resta che attendere il prossimo episodio della serie turca.