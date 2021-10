Presto al via “Volevo fare la rockstar Tour” di Carmen Consoli nei teatri italiani con “impegno e coerenza” e nel rispetto delle regole: tutte le date degli appuntamenti con la cantantessa siciliana

Questa volta non sono “Parole di burro” quelle con cui Carmen Consoli annuncia la partenza del suo tour nei teatri italiani. La cantantessa siciliana scrive sui social: “Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza”, Carmen Consoli torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso due anni fa”.

Una tournée che promette nel pieno rispetto delle regole in epoca Covid di far tornare il pubblico ad assistere a uno spettacolo vero di musica e parole decise e concrete come quello che solo la cantautrice di Catania sa offrire.

Carmen Consoli, le date del tour “Volevo fare la rockstar”

Il 24 settembre scorso è uscito l’ultimo album dell’artista 47enne che dà il titolo alla tournée nei teatri italiani. il tour partirà con la prima tappa il 4 novembre al Regio di Parma dopo la data zero prevista ad Assisi il 29 ottobre.

Consoli riprende così l’ appuntamento concertistico interrotto due anni fa con un disco uscito a sette anni di distanza dall’ultimo in studio che già dal primo singolo esalta gli animi dei fan. “Una domenica al mare” è stato pubblicato il 3 settembre scorso.

Alla rivista Billboard Italia la cantautrice ha dichiarato a proposito del “ritardo” tra l’ottavo e il nono lavoro discografico: “Non ho l’obbligo di essere solo una cantante e vivendo tante situazioni diverse non mi preoccupo di quanto tempo passa tra un disco e l’altro”.

Racconta infine come ha trascorso questi anni di pausa: “Ho cresciuto mio figlio, ho preso un Professional Certificate in teoria musicale al Berklee di Boston, mi sono iscritta alla Facoltà di Architettura e non ho mai smesso di scrivere canzoni“.

Le date di “Volevo fare la rockstar Tour”

29/10 – Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 – Firenze Teatro Verdi

13/11 – Pescara Teatro Massimo

15/11 – Bari Teatro Petruzzelli

16/11 – Napoli Teatro Augusteo

20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese

24/11 – Bologna Teatro Duse

25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 – Cagliari Teatro Lirico

10/12 – Senigallia – Teatro La Fenice

11/12 – Padova – Gran Teatro Geox

15/12 – Catania Teatro Metropolitan

16/12 – Catania Teatro Metropolitan

17/12 – Palermo Teatro al Massimo

18/12 – Palermo Teatro al Massimo

26/12 – Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 – Roma Auditorium Parco della Musica