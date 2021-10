“Uomini e Donne” anticipazioni 6 ottobre: storia d’amore a capolinea

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata: la storia d’amore tra Alessandro e Pinuccia è giunta a capolinea. Intanto novità per i tronisti

Terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Nella prossima puntata assisteremo all’inizio della nuova frequentazione di Pinuccia. La dama del parterre over ha frequentato Alessandro nelle ultime settimane ed era molto felice di come stessero andando le cose tra di loro. Il cavaliere, però, ha ammesso di non essere preso da lei e di vederla solo come un’amica in questo momento. Per questo Pinuccia ha deciso di accettare le avances di un altro uomo, arrivato solo per conoscere lei. Come la prenderà Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Continuano le frequentazioni di Roberta e Andrea Nicole con i loro corteggiatori, le cose si stanno facendo più importanti e stanno entrando nel vivo. Quest’ultima è sempre più presa da Ciprian, le cose tra di loro stanno proseguendo a gonfie vele. Matteo invece si sta destreggiando tra le sue corteggiatrici: d’altra parte, invece, Joele sta per essere sostituito. La redazione lo ha beccato a mettersi d’accordo con una sua corteggiatrice durante un ballo. Pensava di non essere sentito, invece non è affatto così perché loro tronisti sono costantemente monitorati. Maria gli chiederà di abbandonare il programma per sempre. Ida e Marcello invece sono tornati a vedersi, hanno chiarito la loro situazione ma Marcello è ancora un po’ freddo per il modo in cui Ida, nell’ultima puntata, ha descritto la serata che hanno trascorso insieme.

Questo e ancora molto altro nella prossima puntata che andrà in onda domani mercoledì 6 ottobre su Canale Cinque alle ore 14:45. Prepariamoci a nuovi ed eccitanti colpi di scena.