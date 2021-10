Dayane Mello, Le iene intervengono a La Fazenda: “E’ in prigione”

Dopo la presunta violenza ai danni della modella brasiliana, ‘Le iene’ sono intervenute per metterla al corrente di quanto accaduto.

Durante il reality show ”La Fazenda”, Nego do Borel è stato accusato di aver violentato Dayane Mello e per questo è stato squalificato dal gioco.

la modella brasiliana, però, era ubriaca e non si è resa conto di quanto accaduto.

La cosa che sta allarmando tutti i sostenitori della ragazza in Italia è il fatto che non sia stata messa al corrente dell’accaduto dalla produzione del programma e continua a partecipare al reality show senza aver ricevuto le cure mediche e psicologiche di cui avrebbe avuto bisogno.

Nego do Borel è un cantante molto famoso in Brasile, seguitissimo e amato dal pubblico con 12 milioni di followers. Purtroppo non è la prima volta che il cantante è stato accusato di una violenza nei confronti di Duda Reis, nota attrice brasiliana, e per questo in molti si sono risentiti del fatto che sia stato inserito nel cast di un reality.

Ora è indagato anche dalla polizia e sui social si difende sostenendo di non essere uno stupratore ma Dayane in questo momento che è all’oscuro di tutto sta pagando il prezzo più caro.

Le rivelazioni ai microfoni de ”Le iene”

”Le iene” hanno cercato di intervenire per capire meglio la questione. L’avvocato di Dayane ha sostenuto di non poter intervenire perché se la portassero via da ”La Fazenda” dovrebbe pagare una penale e ammette ”E’ come se fosse in una prigione”.

L’avvocato non ha dubbi: Record Tv è una società molto machista e ha una mentalità patriarcale. Il proprietario è Edir Machedo, uno degli uomini più ricchi del mondo ed è anche un vescovo fondatore della Chiesa universale del regno di Dio finita al centro di molti scandali per alcuni rituali, tra cui uno in cui lo stesso Machedo ha fatto posare agli uomini omosessuali le mani sulla tv per guarire dall’aids e guarire dal demonio.

L’uomo durante un intervento pubblico aveva fatto delle gravi dichiarazioni maschiliste, affermando: “Tu non vuoi sottometterti all’uomo? Bene, allora sarai infelice!”.

Credono che le donne debbano soddisfare i bisogni degli uomini e per questo non hanno avuto problemi a fa entrare nel reality una persona accusata di abusi sessuali. E anche per questa ragione non intervengono per proteggere Dayane dopo l’accaduto, proprio perché non vedono la gravità in ciò che è successo.

”Le iene” hanno cercato di entrare in contatto con Nego andando direttamente nella favelas dove il cantante è cresciuto ma la voce che fossero lì è subito arrivata a lui che ha mandato un emissario a fermarli.

Nego, intanto, si diverte in barca con gli amici mostrando spensieratezza e non si fa avvicinare dai giornalisti.

”Le iene” proseguono nel loro intento raggiungendo sia ”La Fazenda” che la sede di Record Tv per avere modo di parlare con qualcuno ma nessuno si mostra partecipativo tanto da avvicinare i giornalisti con uomini incappucciati che li circondano con delle armi.