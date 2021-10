Diletta Leotta manda in confusione gli utenti social: cambio di look improvviso, dallo sportivo allo chic ed un posteriore che inchioda

Diletta Leotta è sempre più lontana dal suo grande amore, Can Yaman. Che tra di loro al momento sia finita lo ha ammesso direttamente lei alle telecamere di “Verissimo” spiegando però di sperare in un riavvicinamento.

Nel mentre però il bell’attore turco è volato in Sicilia dove resterà almeno per un mese. È a Palermo, insieme a Francesca Chilleni, per girare la fiction “Viola come il mare”. Si inizia da oggi con le riprese ed i due sembrano già molto affiatati. Diletta sarà gelosa della bella ex Miss Italia?

Diletta Leotta ed il cambio outfit, visuale da infarto

