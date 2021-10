Federica Pellegrini. La campionessa olimpica e fiore all’occhiello del panorama sportivo italiano è tornata a ricoprire un ruolo televisivo che ormai le appartiene di diritto

I Giochi Olimpici di Tokyo avvenuti la scorsa estate hanno di certo portato lustro agli azzurri che hanno arricchito il loro palmares di prestigiose medaglie. Tuttavia, hanno avuto anche un sapore agrodolce poiché hanno sentenziato il ritiro dal nuoto agonistico da parte della campionessa Federica Pellegrini.

L’atleta, classe 1988, ha partecipato ben cinque volte alle Olimpiadi nell’arco della sua carriera, risultato che non era mai stato raggiunto da nessun nuotatore italiano. É stata eletta come membro del Comitato Olimpico Internazionale, ruolo che ricoprirà almeno fino ai giochi di Los Angeles 2028.

Federica Pellegrini: riprende la sua carriera televisiva a Italia’s got talent

Federica Pellegrini, dato l’enorme affetto raccolto negli anni, il carisma e la simpatia di cui è dotata, ha in piedi anche una promettente carriera in ambito televisivo.

Condurrà alcune puntate del celebre programma “Le Iene” su Italia 1 al fianco di Nicola Savino e, inoltre, ha ripreso il suo ruolo di giudice del talent show “Italia’s Got Talent”, posto che ricopre dal 2019 da ben quattro edizioni consecutive.

Sono ricominciate proprio in questi giorni le registrazioni delle audizioni negli studi di Cinecittà a Roma. Alla conduzione troveremo come sempre Lodovica Comello. In giuria, oltre alla Pellegrini, ci saranno Frank Matano, Elio e Mara Maionchi, tutti e tre reduci dal successo della prima edizione di “Lol – chi ride è fuori”.

É la stessa campionessa olimpica che porta il suo pubblico dietro le quinte del programma di Sky Uno, mostrando il suo look inedito e sbarazzino. Accollatissima camicetta bianca, impreziosita da un bottone perla con una spilla a forma di labbra, sopra un gilet scuro e un fiocchetto nero in tinta. Lo stile ricorda molto una divisa scolastica.

I fan della Pellegrini, giunti alla cifra incredibile di oltre 1,5 milioni su Instagram, non si lasciano scappare l’occasione per commentare l’outfit della loro beniamina: “Versione “scolaretta” ma sempre bellissima”, “Primo giorno di scuola?”, “Vestito sul genere Mercoledì Addams”,”Scolaretta monella ma sempre la numero uno”.