“Ci volevano loro…”, Floriana Messina ritrova l’amore? Il messaggio su Instagram scatena la reazione

La showgirl e giornalista, Floriana Messina ha lanciato sulle storie di Instagram un messaggio simbolico che allude ad un nuovo amore…

La bellissima modella di origini potentine, Floriana Messina vince la concorrenza delle sue colleghe del web con una condivisione molto simbolica e ricca di aspettative.

La giornalista ha dimostrato in più circostanze di fare delle sue caratteristiche fisiche, l’arma vincente e di seduzione in giro per la tv e i social network. Da sempre appassionata di calcio ama alla follia il tifo partenopeo. Dai successi del Napoli Calcio nascono circostanze stuzzicanti per i followers più intimi che non si risparmiano dal contenersi di fronte a cotanta bellezza.

L’inarrestabile passione azzurra ha portato la showgirl ad aprirsi una strada professionale di grande prestigio alle dipendenze del giornalismo. Come se non bastasse, al di là della sua carriera in forte ascesa, per Floriana non sono mancate neppure frequentazioni e love story con alcuni ex calciatori

La giornalista potentina lancia un forte messaggio su Instagram: la reazione

