La bella Toniolo ha condiviso su instagram una foto in cui è ritratta davanti all’arena di Verona in una posa provocante

Melita Toniolo ha condiviso su Instagram uno scatto in cui appare meravigliosa e sexy appoggiata ad una ringhiera, davanti all’arena di Verona. Indossa una mini tuta corta con una giacca sopra e poi dei biker, sembra Lara Croft. I commenti dei fan sono:”Fantastica”, “Tu sei la dimostrazione che anche con i kili di troppo, si è fighe lo stesso”. In molti poi non credono che sia l’arena di Verona quella ma bensì il Colosseo, la somiglianza dei fori esterni effettivamente è incredibile ma l’arena è più bassa del Colosseo.

Melita Toniolo e il messaggio sulla positività

La bella Toniolo ha condiviso una foto per accogliere la nuova stagione, l’autunno. In questa foto infatti indossa stivali alti fino al ginocchio neri, shorts di pelle, maglietta bianca e una giacca elegante sopra. Ecco il suo messaggio di positività in occasione dell’arrivo dell’autunno:“L’autunno sta arrivando e io non vedo l’ora di dare spazio ai nuovi outfit e di fare il cambio armadio. E poi è anche un giorno speciale…il compleanno della mia amica che mi da sempre, ma sempre una carica di energia pazzesca. Dobbiamo ricordarci ogni tanto di quanto sia utile pensare in positivo! Ogni volta che si chiude una stagione i pensieri prendono nuova luce e nuove energie: mettetele in atto!”.

La Toniolo su Instagram è seguita da moltissime persone, sono infatti 1,2 milioni i suoi followers. Il motivo del suo successo indubbiamente risiede nella sua semplicità e genuinità. La Toniolo è una donna e mamma normale e decisamente umile nonostante gli scatti da vera diva e gli eventi mondani importanti di moda e altro a cui partecipa spesso. Molte donne l’apprezzano anche perché è un tipo di bellezza che non rispecchia la fisicità delle modelle o alcune influencer.

La Toniolo è anche molto simpatica, infatti quando ha scattato una foto dello shooting in costume da bagno e appariva decisamente poco naturale per la posa e il trucco, ha scritto ironicamente:”Un’umile foto di me a Jesolo mentre guardo Daniel giocare, scherzo p un’altra foto della campagna di costumi”. La sua simpatia è travolgente.