I Maneskin sorprendono tutti su Instagram: nelle ultime foto pubblicate sono nudi, ecco cosa si nasconde dietro a gli scatti.

Non smettono mai di sorprendere il loro pubblico i Maneskin, oggi a tutti gli effetti una delle band musicali più popolari di tutta Europa, se non di tutto il mondo. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e il primo posto all’Eurovision 2021 i quattro ragazzi non si sono mai fermati, e l’8 ottobre pubblicheranno un nuovo singolo. “Mammamia”, questo sarà il titolo, tiene tutti con il fiato sospeso. Nel frattempo la band continua a promuovere la sua nuova opera in modo molto particolare.

Ecco perché i Maneskin sono nudi su Instagram

Per promuovere “Mammamia”, il nuovo singolo in arrivo l’8 ottobre, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno pubblicato sui social alcuni scatti di uno shooting fotografico davvero inaspettato. In tutte le foto, infatti, i componenti della band appaiano completamente nudi, con i genitali coperti da stelline nere. I fans hanno apprezzato la vena artistica delle fotografie, condividendole sui loro profili e scatenando così l’effetto atteso dalla band: quello di concentrare l’attenzione di tutti sulla nuova canzone.

Giovedì 8 ottobre dalle 21:00 in 17 città del mondo si terrà un pre-listening party, disponibile a chiunque abbia pre-salvato “Mammamia” su Spotify o Apple Music. I Måneskin, che ormai sono a tutti gli effetti una band dalla portata internazionale, canteranno per la prima volta il singolo dal vivo a Berlino. Nel frattempo la cover di “Beggin”, un brano inciso per la prima volta dai The Four Seasons nel 1967, si è classificata al terzo posto nella classifica Alternative Airplay di Billboard. Il brano ha superando in numero di ascolti i pezzi più famosi del momento, tra cui “Wrecked” degli Imagine Dragons, “Saturday” dei Twenty one pilots e “Making a fire” dei Foo Fighters.

Niente possibilità, invece, di vedere i Maneskin dal vivo se non avete già comprato il biglietto. Il “Loud kids tour 2022”, tour europeo che accompagnerà i Maneskin in giro per il continente fra febbraio e marzo 2022, è andato sold out in due ore.