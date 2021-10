Sophie Codegoni, minigonna inguinale e mano che finisce lì. Lo SCATTO dalla puntata che vi siete persi…

Nel profilo Instagram di Sophie Codegoni è recentemente apparsa una foto da brividi, tratta dalla scorsa puntata: la modella è una bellezza da standing ovation

Il percorso di Sophie Codegoni al “Grande Fratello Vip” sta indubbiamente colpendo i telespettatori del programma. Inizialmente, nessuno avrebbe scommesso sulla giovanissima ex tronista di “Uomini e Donne”. La modella milanese, che ha varcato la porta rossa penalizzata da una fama che non le rendeva di certo giustizia, si sta gradualmente facendo conoscere per la persona che realmente è.

Sui social, i fan che la seguono non mancano di farle arrivare i loro complimenti e di sostenerla con parole di apprezzamento. In cambio, il profilo Instagram della modella continua a sfornare scatti dalla sensualità devastante. Siete curiosi di scoprire qual è la foto dalla puntata che vi siete persi?

Sophie Codegoni, minigonna inguinale e mano che finisce lì: lo SCATTO da sogno

La fama che ha preceduto l’ingresso di Sophie Codegoni al “Grande Fratello Vip” non era certamente delle migliori. L’ex tronista, sui social, veniva spesso accusata di essere alla ricerca di visibilità. Il suo percorso a “Uomini e Donne”, secondo i fan, era stato la chiara testimonianza del suo intento: la modella, dopo appena un mese, aveva infatti interrotto la relazione con la sua scelta Matteo Ranieri. Tuttavia, grazie all’esperienza nel reality di Canale Cinque, Sophie sta mostrando un volto diverso di sé. La concorrente, con garbo ed educazione, riesce sempre a far valere le proprie posizioni senza mancare di rispetto ai compagni.

Sui social, i followers continuano ad elogiarla e a rimanere di stucco di fronte alle sue doti fisiche. Di recente, nelle Instagram stories è apparso uno scatto che vi sarete sicuramene persi. Sophie, con indosso un abitino fucsia che lascia ben poco all’immaginazione, è una bellezza da standing ovation. La gonna della modella è inguinale e la mano va ad infilarsi proprio sotto alla coscia.

Un’immagine destinata a rimanere scolpita nelle menti dei 463mila fan della gieffina. La Codegoni, sensuale e provocante, ha entusiasmato ancora una volta il suo pubblico.