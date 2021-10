Elisabetta Gregoraci, durante il trasloco non perde tempo: le ultime foto pubblicate su Instagram incantano i followers, lei è bellissima.

Elisabetta Gregoraci è una delle mamme più belle e sexy del web, ottimo esempio di come una carriera brillante possa andare d’accordo con la vita in famiglia. Ogni volta che pubblica una sua fotografia o un selfie su Instagram i fans impazziscono, ma lei stravede solo per i suoi figli. Proprio in questi giorni, inoltre, Elisabetta sta organizzando il trasloco per trasferire i suoi “piccoli” (che non sono più tanto piccoli) in una nuova casa. Vediamo come sta andando!

Elisabetta Gregoraci impeccabile anche durante il trasloco

Elisabetta Gregoraci è pronta a cambiare casa, ma il trasloco si sta rivelando particolarmente stressante. Appena ieri mattina la vip ha condiviso su Instagram uno scatto che la vede immersa dalle scatole piene di tutte le sue cose. “Sono in mood: fai scatoloni, disfa scatoloni”, ha scritto lei sotto al post. “Ragazzi, sono giorni di trasloco per me e non vedo l’ora di finire, mi sento un po’ sottosopra, non so se è capitato anche a voi, ma non trovo più nulla”. La Gregoraci aveva raccontato ai suoi fans di aver deciso di cambiare casa già un paio di settimane fa, ma solo oggi sembra essere finalmente entrata nel momento più difficile di questa transazione. “Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da quattro, cinque anni, a cui ero molto affezionata, mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa. Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle” aveva raccontato ai followers che la seguono con affetto.

Elisabetta vive a Montecarlo, stessa città dove vive anche l’ex marito e padre dei suoi figli Flavio Briatore, e non ha rivelato se questo trasloco la porterà finalmente di nuovo in Italia. Sappiamo però che il figlio Nathan Falco ha iniziato la scuola a Monaco, per cui pensiamo che sia poco probabile che la Gregoraci decida proprio adesso di tornare nel nostro paese. Nonostante l’impegno richiesto dalle pratiche di trasloco, comunque, Elisabetta trova sempre il tempo di accontentare i suoi fans pubblicando sui social foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

Lo scorso giugno Elisabetta e i suoi figli, tornando a casa, avevano trovato un ladro all’interno del loro appartamento. Fortunatamente l’uomo non ha ferito la donna e i bambini in nessun modo, ma lo spavento è stato enorme e forse anche per questo oggi Elisabetta ha deciso di cambiare casa e indirizzo.