Novità in arrivo per Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl insieme ad un celebre nome dello spettacolo: fan senza parole

Elisabetta Gregoraci è molto indaffarata negli ultimi tempi. Ce ne dà prova sui social tramite le sue Instagram Stories. A volte lo dice apertamente, altre lo lascia intendere. Che ci sia del fermento dal punto di vista lavorativo è più che palese.

Cosa stia combinando però la bella showgirl calabrese non è dato saperlo. Affianco di tutto questo si aggiunge anche il trasloco e gli scatoloni da preparare. E così capita che nel cuore della notte, Eligreg, come la chiama il suo popolo social, abbia bisogno di una piccola coccola, e si concede così del latte con i biscotti.

Elisabetta Gregoraci insieme a lui, la novità

Ancora non ci sono conferme ma vola in alto proprio il nome di Elisabetta Gregoraci legato ad una nuova trasmissione tv. Dopo l’esperienza in Mediaset con il “Grande Fratello Vip”, l’ex moglie di Flavio Briatore potrebbe tornare in casa Rai, lì proprio dove ha avuto il suo exploit alla conduzione di “Made in Sud”.

Comicità e musica dovrebbero essere gli ingredienti del nuovo format che partirà su Rai 2. Si tratta di “Double song” che secondo TvBlog dovrebbe partire a febbraio, dopo il Festival di San Remo. Alla conduzione ci sarà la Gregoraci che non sarà sola.

Affianco a lei Pino Insegno che dopo lo stop di “Liberi tutti”, sbarca in questa nuova avventura. Per lui c’è già la conferma, per la showgirl calabrese, secondo il sito dedicato alla tv, ancora no ma sarebbe il nome più accreditato al momento.

Tra gli altri dovrebbero esserci anche Gabriele Cirilli e Valeria Graci. Le trattative sono in corso e si aspettano delle conferme. Si conosce poco anche sul format ma dovrebbero esserci otto comici accostati ad altrettanti cantanti per una carrellata piena di risate e sano divertimento.

I fan della Gregoraci sono in fermento e sperano di poterla rivedere in televisione, dopo “Battiti Live”, quanto prima e “Double song” sarebbe un’occasione perfetta.