Katia Pedrotti l’addome in vista e lo scollo profondo, i fan non si capacitano – FOTO

Katia Pedrotti ieri ha partecipato ad un evento importante e ha sfoggiato un look molto sexy con un top corto ad ampio scollo e un paio di jeans, un outfit sportivo ma molto sensuale. L’evento a cui ha partecipato è del marchio Fitvia, che ha organizzato un pranzo in una serra piena di fiori bellissimi per presentare i nuovi prodotti. La Pedrotti è una consumatrice sfegatata dei loro prodotti e li sponsorizza sempre.

Katia Pedrotti condivide delle foto su instagram ma non si accorge di una cosa importante

La bella Katia Pedrotti ha condiviso su instagram delle foto con indosso una gonna di pelle, un maglioncino corto nero e calze a rete. Nei vari scatti appare bellissima e sensuale ma nell’ultimo non si è accorta di un dettaglio fondamentale. Attaccati ai vestiti ci sono ancora i cartellini. Nella didascalia però spiega che la colpa non è sua ma bensì del marito che ha scattato le foto e non si è accorto della loro presenza. L’influencer ha infatti scritto ironicamente:“Quando chiedi a tuo marito Ascanio di farti le foto e non si accorge nemmeno che i vestiti hanno ancora i cartellini attaccati.

Ma per lui le foto sono venute benissimo”. L’occhio del marito non è mai come quello della moglie è inevitabile. Qualche giorno fa è stato il compleanno della Pedrotti e per l’occasione ha sfoggiato un mini abito blu in tulle, questa volta l’etichetta non era attaccata fortunatamente. Ha spento 43 candeline, ma ne dimostra molti di meno. Forse il suo modo di vestire e la sua personalità camuffano molto l’età che ha. D’altronde ogni donna ha l’età che si sente di avere, e lei ne sente 23.

Ecco le sue parole nel suo giorno speciale:“Birthday girl, 43 anni ma sentirne 23..Energia a mille e solo chi ha la mia età lo può capire! Fermerei il mio tempo qui”. Il marito ironicamente replica scrivendo:“Che bella la mia vita milfkatia”. La Pedrotti inoltre fa moltissima attività fisica che la mantiene in forma e tonica, per questo motivo dimostra anche meno anni. Il segreto è prendersi cura di se stessi sempre e con costanza.