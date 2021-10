Antonella Mosetti senza freni su Instagram: la showgirl ha appena condiviso uno scatto in cui indossa un vestitino esagerato.

Antonella Mosetti, dopo aver conquistato i telespettatori con la sua travolgente esplosività, sta facendo lo stesso con gli utenti del web. La romana iniziò la sua carriera recitando in ruoli minori di alcune pellicole per poi passare in televisione e diventare ballerina e showgirl. La classe 1975 ha affiancato personaggi di spicco del piccolo schermo come Mike Buongiorno (a ‘Paperissima’), Massimo Giletti (a ‘Casa Raiuno’) e Jocelyn (la diretta di Capodanno).

La Mosetti ha conquistato un grosso seguito su Instagram: sul noto servizio di rete sociale pubblica contenuti sbalorditivi. L’opinionista, nonostante gli anni che passano, continua ad essere una bomba sexy e continua a stupire i suoi ammiratori con scatti infuocati. Poco fa, la romana ha messo in rete una foto in cui indossa un vestitino che scopre proprio tutto!

Antonella Mosetti, vestitino favoloso: curve in mostra

View this post on Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Bona come il vino” Eva, posteriore da ventenne: pazzesca – FOTO

Antonella, ancora una volta, regala uno scatto che è una gioia per gli occhi dei followers. L’ex Gieffina (ha preso parte al GF Vip del 2016) indossa un vestito davvero mini che scopre completamente le sue gambe chilometriche. Anche il suo décolleté è in bella vista e fa incantare i seguaci.

“Agli errori di felicità”, ha scritto nella didascalia. Come al solito, arriva una pioggia di commenti per la 46enne. Tralasciando qualche considerazione volgare, la maggior parte degli utenti rilascia elogi ed apprezzamenti. “Bellissima”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sei davvero notevole”, “Vellutata e sexy”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Colombari in topless manda in tilt il web, la FOTO inaspettata: disarmante seduzione

La showgirl ha avuto una lunga storia con Aldo Montano. Il campione è entrato nel ‘Grande Fratello Vip’: qualche giorno fa la Mosetti lanciò una frecciatina all’asso nato a Livorno. Secondo alcuni rumors che circolano in rete, la classe 1975 avrebbe lasciato l’oro Olimpico (vinto ai Giochi di Atene 2004) perché lui non voleva trasferirsi a Roma.