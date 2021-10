Il video condiviso su Instagram da Carolina Stramare ha mandato in tilt il mondo dei social network: la modella resta in intimo e mostra le sue forme da sogno.

La bellezza di Carolina Stramare non è assolutamente quantificabile: ogni singolo contenuto che la modella piazza sul web manda in visibilio gli utenti e ottiene ottimi riscontri. La vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di ‘Miss Italia’ sta ottenendo sempre più consensi, ma ha anche avuto l’occasione per aumentare il suo seguito venendo inserita nel cast dei concorrenti dell’ultima edizione de ‘L’isola dei Famosi’.

La ragazza, a pochi giorni dall’inizio del reality, ha dato forfait a causa di alcuni problemi di natura personale. Carolina, in ogni modo, non delude mai le aspettative dei followers. Anche quest’oggi, la classe 1999 ha deliziato gli ammiratori postando un video e una foto in cui indossa soltanto l’intimo. Le sue forme bombastiche, così in bella vista, fanno perdere la testa a tutti.

Carolina Stramare, video in intimo: che fisico e che curve!

Il post condiviso quest’oggi dalla Stramare è totalmente senza senso: la ragazza indossa un completino intimo da arresto cardiocircolatorio e mostra in modo incredibile le sue curve spaziali. Il suo davanzale non ha eguali mentre il suo didietro panoramico, visto soprattutto nel corso del video, lascia a bocca aperta i fans.

Stando a quanto si legge nella didascalia, il contenuto serve per una sponsorizzazione di una nota marca. Carolina si muove in modo estremamente sexy e, nonostante i primi freddi, fa salire la temperatura sul web.

Carolina è anche un’appassionata di calcio. La modella, qualche giorno fa, sorprese tutti pubblicando un video in cui palleggiava con un pallone di cuoio. Le sue doti balistiche sono sicuramente rivedibili: dopo tre tocchi la palla vola via.