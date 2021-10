La bella influencer Chiara Carcano ha condiviso su instagram una serie di outfit davvero impressionanti, che sensualità

Chiara Carcano è una fashion icon, su instagram ha conquistato tutti i fan con su suoi cinque look davvero eleganti e sensuali. Il primo è un total black con pantaloni di pelle, il secondo un look primaverile con shorts, top corto, biker e giacca sopra. Poi propone un outfit più casual e semplice, con jeans neri, giacca di pelle e stivali neri. Ne arriva uno più stiloso da fashion week, con pantalone largo beige, mini camicia bianca, giacca sulle spalle e borsa Prada. Per ultimo ha scelto un look comodo con una tuta verde chiaro, air force e cappellino rosa.

Chiara Carcano tra carriera e amore

La bella Carcano sta realizzando tutti i suoi sogni passo per passo, sia nella carriera che in amore. Era tempo che cercava l’anima gemella, nella sua rubrica “Così fan tutte” di Radio 105 lamentava sempre la vita da single. Oggi però qualcosa è cambiato, la bella Chiara ha incontrato il suo principe azzurro, si tratta del toscano Edoardo Bastagli che è il rampollo del marchio sportivo Everlast, Lineapiù e Coin. I due sono molto affiatati, lei va spesso a trovarlo a Firenze dove vive e lui viene da lei a Milano.

Anche nella carriera se la cava non male la Carcano, oltre ad essere un’amata influencer, conduce la rubrica Così fan tutte su Radio 105 insieme alle sue amiche. Inoltre ha condotto Live now Italia a settembre nell’Arena di Verona. Per la giovane è stata un’esperienza indimenticabile. Ecco le sue parole:“Che emozione, che ansia, che adrenalina. Ma che bello, bello tutto. Bello essere qui, a Verona, all’arena, bello rivedere il pubblico, bello poter far suonare Live gli artisti.

Bello rivedere accedersi tutto il mondo dello spettacolo, bello aver avuto la possibilità di partecipare all’evento più importante dell’anno a sostegno di un tema così importante, La Diversità”. La sua attività maggiore è chiaramente sui social dove ha un seguito di 463 mila persone. L’influencer è molto apprezzata per la sua simpatia e la sua genuinità, è una ragazza normale che condivide le sue passione e la sua vita con migliaia di persone. La normalità ad oggi è la nuova celebrità.