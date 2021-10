La nuotatrice, campionessa stile libero nei 200 metri, Federica Pellegrini è stata tirata in ballo da un famoso inviato tv: dichiarazioni inaspettate.

Il nome di Federica Pellegrini è balzato nei pensieri dei fan in merito ad un’indiscrezione clamorosa lanciata da uno dei personaggi tv più in voga del momento.

La campionessa in stile libero nei 200 metri italiani e 400 metri continentali è reduce dal successo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella manifestazione sportiva continentale, la showgirl ha raggiunto la quinta finale consecutiva in una competizione oltre confine.

Un successo senza tempo seppur la medaglia d’oro questa volta non è arrivata. All’indomani della gloriosa avventura in Giappone, la nuotatrice ha provato a rifarsi con la partecipazione alla manifestazione napoletana, dove certamente ha ridato più brio alle sue qualità.

Tuttavia secondo uno dei personaggi dello spettacolo, usciti alla ribalta proprio in questi mesi con ruoli ambiti all’interno di un reality show ha parlato di una “leggenda metropolitana” che non ha ancora esaurito la “benzina” nei polmoni, anzi “non ha smesso ancora e potrebbe ancora vincere a Novembre…”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Eurovision Song Contest 2022: decisa la città italiana che ospiterà l’evento

Federica Pellegrini, smascherato il volto dell’estimatore a vita: parole al miele

View this post on Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Adele: la trepidante attesa per l’uscita di “30”. Il divorzio, il rapporto con il figlio e un nuovo amore

La professionista di nuoto, Federica Pellegrini è stata protagonista indiretta e “vittima” di un’indiscrezione che ha lasciato tutti gli appassionati a bocca aperta.

L’ex partecipante delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata galvanizzata dalle parole al miele di uno dei suoi estimatori più intimi, finora nascosti. Si tratta di uno dei vip, usciti allo scoperto in questi mesi grazie al ruolo di inviato tv del reality show più appassionante degli ultimi anni.

Si tratta de “L’Isola dei Famosi 15” e dell’inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino, oggetto di diversi scoop di gossip durante la sua nobile carriera. Rosolino ha espresso la sua opinione su Federica, parlando di lei, di quando aveva 16 anni ed era ancora sconosciuta ai riflettori.

Dopo poco “aveva già i fari puntati addosso” e nonostante ciò non ha sofferto la pressione. Il discorso di Massimiliano continua nel segno delle parole al miele d’acacia per la Pellegrini.

“E’ un odio oppure un amo, non c’è altra strada…”. Evidentemente Massimiliano per esporsi così su di lei avrebbe avuto fatto pensare a qualche precedente in amore che quasi nessuno degli estimatori ne era venuto a conoscenza prima d’ora.

Una svolta assolutamente clamorosa che incorona la regina delle professioniste sul piedistallo, dando il là ad un nuovo ciclo di vita, nel ruolo di moglie o madre, come ha sempre sognato di essere un giorno, nonostante avesse un carattere non proprio semplice da gestire.