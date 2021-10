“GF Vip” tenerezze sotto le coperte. Il web insorge: “Non era fidanzato?”

Le cose al GF Vip si stanno facendo bollenti: i rapporti tra i concorrenti nella casa si stanno consolidando e qualcun altro sta cominciando ad avvicinarsi…

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono due concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono incontrati nella casa con due vite apparentemente molto diverse: lei reduce dall’ultima edizione di Uomini e Donne come tronista, lui dalla sua storia d’amore con Soleil Sorge che si è conclusa quest’estate. Quest’ultima, proprio perché lo conosce bene, aveva avvertito Sophie di stare attenta perché sicuramente Gianmaria l’avrebbe puntata ad un certo punto del suo percorso. E sembra che questa sua previsione si stia avverando.

GF Vip, Sophie e Gianmaria sempre più vicini: coccole nella notte

Gianmaria, che ad un certo punto ha rivelato di avere una fidanzata fuori, si sta avvicinando molto all’ex tronista. Hanno trascorso molto tempo insieme ultimamente, poi da un po’ hanno cominciato anche a dividere il letto. Da un po’ di sere, i due sono stati visti molto vicini. Ieri notte, dopo la puntata, i due sono stati visti molto vicini. Stesi entrambi sullo stesso cuscino, sotto le coperte, che sorridono insieme e che si scambiano tenerezze. Qualcuno sul web è pronto a giurare che tra i due ci sia solo una bella amicizia, qualcun altro invece da ragione a Soleil e sostiene che Gianmaria fosse pronto ad avvicinarsi alla giovane Sophie ancor prima di entrare nella casa. Greta, la fidanzata di Gianmaria, non si è ancora espressa riguardo a questo avvicinamento che è molto più evidente rispetto a ciò che all’inizio Gianmaria condivideva con Soleil.

In puntata mostreranno le clip? Non ci resta che attendere lunedì per vedere se Alfonso Signorini ha intenzione di parlare di questa improvvisa vicinanza tra Sophie e Gianmaria.