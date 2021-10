Ilary Blasi sempre peggio, la clamorosa uscita del concorrente gela il pubblico

Ilary Blasi non trova pace con “Star in the star”. Per lei arriva un altro punto nero in questo percorso già drammatico

Il ritorno sul piccolo schermo di Ilary Blasi non è stato per nulla roseo. Quello che doveva essere un vero boom si è dimostrato un flop a tutti gli effetti. “Star in the star” non ha convinto, fin dall’inizio, il pubblico a casa, non sono mancate le polemiche e anche l’ira di Pier Silvio Berlusconi che dopo la prima e rovinosa serata ha chiesto di intervenire.

Ormai siamo giunti alle battute finali con un programma che vedrà la chiusura anticipata. Gli ascolti non vanno e le maschere dei cantanti non sono affatto piaciute, senza contare l’estrema somiglianza con i due programmi Rai “Tale e quale show” e “Il cantante mascherato”.

Ilary Blasi e l’uscita infelice del concorrente

Tra le tante polemiche che hanno circondato “Star in the star” anche il fatto che i personaggi che si sono prestati al gioco non siano poi delle star vere e proprie. Eppure giovedì sera le maschere che sono state svelate hanno mostrato due bravissimi cantanti: Sal Da Vinci che vestiva i panni di Pino Daniele e Luca Laurenti quelli di Claudio Baglioni.

Se per Da Vinci la scelta è stata decisamente più facile, per Baglioni che si è scontrato con Mina, non è stato affatto così. La giuria al completo ha sottolineato come entrambi hanno fatto delle esibizioni stupende anche se alla fine Mina ha avuto la meglio.

Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno ipotizzato che sotto la maschera si nascondesse il Maestro, fedele amico di Paolo Bonolis e hanno indovinato. Dopo essere uscito allo scoperto però Laurenti ha detto una frase che nessuno si sarebbe immaginato.

Si è detto sollevato di poter svelare il suo volto: “Non sapete che piacere mi fate!”, ha esclamato con la sua proverbiale ironia. “È un mese che non respiro” ha aggiunto spiegando che esibirsi con quelle maschere, imitando, non è affatto semplice.

Tutti curiosi poi di sapere perché Laurenti ha fatto questa scelta. Un motivo molto semplice, perché anche lui, da ragazzino, il suo primo bacio l’ha dato con una canzone di Claudio Baglioni.