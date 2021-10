Federica Nargi stupisce i fan mostrandosi in un’inedita veste. Anche in pigiama la showgirl incanta con la sua bellezza esplosiva: nessuna come lei

Vanta 3,8 milioni di followers che incanta a colpi di scatti mozzafiato e viene considerata da molti la bellezza italiana per eccellenza: Federica Nargi rappresenta un forte punto di riferimento sul web.

Dopo aver ricoperto il ruolo di velina accanto a Costanza Caracciolo per quattro edizioni del tg satirico “Striscia la Notizia“, intraprende una lunga carriera come modella, diventando uno dei volti più richiesti dai maggiori marchi, per i quali collabora anche testimonial.

E mentre la vita professionale della showgirl procede a gonfie vele, raggiunge grandi obiettivi anche sul piano personale: fidanzata dal 2009 con il calciatore Alessandro Matri, condivide con il compagno la nascita delle figlie Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e 2019.

Nel frattempo continua a crescere la sua notorietà, come dimostrano i numeri ottenuti sui social, tanto da essere selezionata come concorrente per la stagione in corso del programma televisivo “Tale e Quale show” condotto da Carlo Conti.

Attraverso l’imitazione dei più grandi nomi della musica, l’ex velina delizia il pubblico con alcune seducenti esibizioni, dividendo il parere dei giudici per quanto riguarda le sue doti vocali, ma non di certo per il suo esplosivo aspetto fisico.

Il 2021 si rivela un anno di svolta importante per la conduttrice, che non solo torna in grande stile sul piccolo schermo, ma sembra in procinto di grandi cambiamenti anche nella vita privata. L’ex attaccante avrebbe chiesto infatti la mano della compagna, per il coronamento del grande amore che da sempre li unisce saldamente.

Federica Nargi, bellezza naturale

Dopo aver colpito il pubblico di Tale e Quale Show con un’inaspettata interpretazione del brano “Oba-ba-luu-ba” di Daniela Goggi, questa volta mettendo d’accordo quasi tutti i giudici, Federica Nargi torna sui social per condividere un angolo della sua quotidianità.

Anche in versione casalinga, senza l’aiuto degli abiti di scena e del make-up elaborato, la showgirl stupisce i fan con la sua straordinaria avvenenza, irresistibile persino nel look più semplice.

Intenta a occuparsi della skincare routine, l’ex velina regala la sua immagine riflessa nello specchio, sfoggiando un pigiama nella tonalità del grigio dalla linea morbida, che riesce tuttavia a evidenziare le curve mozzafiato che la contraddistinguono.

“Stupenda anche senza trucco” commenta qualcuno tra i commenti, dando voce allo stupore che accomuna tutti gli utenti nel poter ammirare l’autenticità della sua naturale bellezza.