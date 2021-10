“Sempre sia lodata”, Miriam Leone, una visione celestiale: in reggiseno per le vie di Milano – FOTO

Miriam Leone, per le vie di Milano, offre uno spettacolo che lascia i suoi fan di stucco: il completino valorizza le curve meravigliose dell’attrice

Rossa o bionda, in abito da sera o in semplice tenuta ginnica, Miriam Leone è sempre e comunque uno spettacolo agli occhi dei numerosi fan che la seguono. L’attrice siciliana tornerà al cinema il prossimo 14 ottobre, al fianco del collega Stefano Accorsi. I due sono infatti i protagonisti della pellicola “Marilyn ha gli occhi neri“, commedia diretta da Simone Godano. L’ex Miss Italia, che in questi giorni sta accendendo le fantasie dei suoi followers con scatti a dir poco appetibili, ha steso tutti con l’outfit esibito per le vie di Milano: nessuno l’aveva mai vista così sensuale.

Miriam Leone, una visione celestiale: in reggiseno per le vie di Milano – FOTO

