Vanessa Incontrada, il pizzo nero le accarezza il decolté e le solletica la …. FOTO

Vanessa Incontrada è bella, sensuale, caliente, travolgente, maliziosa, unica. Nelle sue vene scorre sangue spagnolo, per molti è un frutto proibito.

Nata a Barcellona (Spagna) nel 1978 da padre italiano e madre spagnola, Vanessa Incontrada è una delle donne più amate ed apprezzate nel mondo dello spettacolo. Muove i primi passi verso la notorietà a 17 anni, quando inizia a lavorare come fotomodella per diversi brand internazionali.

La sua avvenenza venne notata immediatamente ed inizia a lavorare in televisione diventando il volto femminile di diverse campagne pubblicitarie. Nel ’98 debutta ufficialmente in televisione sulle reti Mediaset con il programma “Super”, nel ’99 è alla conduzione di “Millennium” e l’anno dopo ancora approda in radio come speaker. E’ un momento d’oro per la bella Vanessa che cavalca l’onda del successo non lasciando nulla al caso.

Nel frattempo la bella conduttrice si dedica anche alla recitazione e al teatro e nel 2003 arriva ufficialmente la sua consacrazione sul piccolo schermo con la conduzione di “Zelig Circus” insieme al comico italiano Claudio Bisio.

La carriera di Vanessa è stata un crescendo, la bella spagnola ha collezionato successi dopo successi, è salita sulla vetta più alta e continua a troneggiare dall’alto. Da quest’anno è alla conduzione del tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda su Canale Cinque, con il comico napoletano Alessandro Siani. La coppia piace e convince, insieme fanno davvero scintille.

Vanessa incanta tutti con la sua femminilità

Vanessa è una conduttrice molto amata, con estrema professionalità è entrata non solo nelle case degli italiani ma anche nei loro cuori. Negli anni si è fatta apprezzare per la sua competenza, sensibilità ed empatia, su Instagram è una vera star, vanta 2.4milioni di follower.

Spulciando a ritroso tra i vecchi scatti di Vanessa abbiamo notato una foto che un po’ di tempo fa fece battere il cuore di tutta Italia. La bella conduttrice è seduta sulle scale, la sua immagine è in rilievo rispetto alla stanza sfocata e piena di luce, indossa una vestaglia corta nera di seta adornata con pizzo. Il tessuto le accarezza il decolté e le solletica la fantasia visto il sorriso soddisfatto e l’aria sognante che sfoggia la spagnola.

Per quanto il corpo perfetto della conduttrice sia coperto è inevitabile volare con la fantasia, le gambe chilometriche, il corpo sinuoso, ma malizia nei suoi occhi, tutto attrae di Vanessa, persino i capelli che le cadono spettinati sulle spalle.

Vanessa è una donna che si è saputa imporre nel panorama artistico, co le unghie e con i denti si è conquistata il suo posto nel mondo.