Ana Mena ha sbalordito il pubblico con un evento pazzesco, la sua bellezza e la sua musica lasciano i fan senza fiato: che spettacolo

Classe 1997, attrice e cantante spagnola, Ana Mena è una ragazza strepitosa che con la sua bellezza e il suo talento sta conquistando milioni di persone che la seguono sui social.

Ha esordito nel 2006 con la vittoria della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, ma la vera svolta è iniziata con la miniserie Marisol. Oggi è un’artista affermata che con la sua musica dà vita a spettacoli strepitosi.

GUARDA QUI>>“Il futuro sei tu”, Tatsiana Paulava il vestito corto scopre gambe e punti nascosti favolosi: l’inquadratura non lascia scampo – FO.TO

Ana Mena, look unico e i fan impazziscono – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

GUARDA QUI>>Zoe Cristofoli incastra la Pellegrini a “Scherzi a Parte”: l’influencer è diabolica, le cosce esplodono tra le pieghe dell’abito – FOTO

Seguita da quasi un milione di follower, Ana Mena non smette mai di stupire il web e l’ultimo concerto ne è stata una prova. Ha postato delle immagini dello spettacolo dove indossa un completo accattivante e molto casual.

Si tratta di un paio di pantaloni di tuta acetati e un top che le copre solo il lato A, gli addominali sono in vista e i capelli sciolti la rendono ancora più seducente.

Oltre agli scatti della cantante, sono state pubblicate anche foto del pubblico che ha seguito il concerto tenendo conto di tutte le regole per contenere l’emergenza Covid-19.

“Concierto d ayer en Puerto Lumbreras. Gracias mil Disfruté taaaaanto!”. Scrive sotto al post. “Tu es una chica maravilosa”. Qualcuno ha commentato sotto al post. Poi ancora baci, applausi e cuori per la cantante spagnola.

L’artista ha solo ventiquattro anni ed ha già molte esperienze alle spalle e tanti progetti da portare avanti. Tra questi, nuove canzoni e concerti in vista. Il pubblico non sta più nella pelle e non vede l’ora di rivederla in pista con tutta la sua sensualità.