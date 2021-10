Elisa Visari posa elegantissima su Instagram, ma i fans pensano si tratti di una sfida a Giulia De Lellis: ecco cosa hanno capito!

Dopo la burrascosa relazione con Giulia De Lellis Andrea Damante sembra aver trovato di nuovo la felicità. Ieri “il Dama” ha festeggiato un anno d’amore con Elisa Visari, la giovanissima attrice conosciuta poco dopo l’ultima rottura con Giulietta. Di loro si è parlato tanto, forse fin troppo: i fans di Giulia, infatti, non sono mai riusciti ad accettare che Andrea avesse deciso di fare coppia fissa con un’altra ragazza. Eppure anche la De Lellis non ha perso tempo, e tra un tira e molla e l’altro ha frequentato tanti altri ragazzi, tra cui Andrea Iannone.

Elisa Visari e Andrea Damante, lui usciva ancora con la De Lellis? I fans scoprono tutto

Poche ore fa Elisa Visari ha pubblicato su Instagram una fotografia che potrebbe essere interpretata come una vera e propria “sfida” alla De Lellis. Nell’ultimo post pubblicato l’attrice posa elegante per Twin Set, in un completo autunnale davvero raffinato. Solo due giorni fa anche Giulia ha pubblicato su Instagram delle foto da togliere il fiato, posando con un completo intimo firmato Tezenis. Nonostante le due ragazze non abbiano mai dimostrato pubblicamente di avere qualche problema, il pubblico di Instagram non può fare a meno di confrontarle quotidianamente.

Come abbiamo già detto Andrea ed Elisa hanno festeggiato un anno di fidanzamento proprio ieri, il 10 ottobre. Eppure la fine della relazione tra Damante e la De Lellis è stata annunciata negli studi di Verissimo il 24 ottobre del 2020, quando il dj ha raccontato di aver scoperto tramite social che l’ex fidanzata si era messa insieme ad un suo vecchio amico, Carlo Berretta. “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa” ha detto Damante. Ed è proprio il dettaglio dei “pochi giorni fa” a incuriosire i followers: se Damante è stato intervistato dalla Toffanin tra il 21 e il 23 ottobre del 2020, com’è possibile che festeggi un anno di relazione con Elisa l’11 ottobre?

I followers della coppia credono che Andrea di frequentasse ancora con Giulia quando ha iniziato ad uscire con l’attrice, che sarebbe stata dunque solo un ripiego del suo grande amore.