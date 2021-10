“GF Vip”, ingresso a sorpresa nella casa: lo annuncia Alfonso Signorini

GF Vip, nella casa entra una sorpresa per una delle protagoniste di questa lunga edizione. Lo ha annunciato Alfonso Signorini nell’anteprima della nuova puntata

Inizia una nuova puntata del GF Vip, dove si parla del weekend appena passato. Sabato sera gli inquilini hanno festeggiato il compleanno di Manila Nazzaro. Hanno trascorso una serata piena di musica e di divertimento, e sicuramente una delle persone che si è goduta di più la festa. Infatti ha ballato tutto il tempo con Nicola e, in tarda notte, si è scambiata anche qualche bacio a stampo. Miriana sembra essere pronta ad andare avanti e lasciarsi alle spalle una volta e per tutte il suo matrimonio finito troppo presto.

Pago entra nella casa del GF Vip: sorpresa per Miriana Trevisan

Miriana aveva già messo piede nella casa un paio di anni fa, quando entrò per salutare Pago, il suo ex marito. La loro storia colpì molto i telespettatori perché raccontarono che, anche dopo la fine del loro amore, hanno continuato a volersi bene e ad essere uno nella vita dell’altro. Adesso è il turno di Miriana di viversi questa esperienza ed è il turno di Pago di farle una sorpresa. Il cantante è entrato nella casa per farle una sorpresa. Miriana quando lo ha visto è scoppiata in lacrime e Pago l’ha riempita di complimenti, dicendole che sta facendo un percorso incredibile e che è sempre bellissima. Dopo due lunghi anni, Pago e Miriana tornano a commuovere i telespettatori italiani con il loro bellissimo rapporto. Quando Alfonso ha chiesto loro di tornare insieme, entrambi hanno risposto che il loro legame ad oggi è troppo bello per rovinarlo con una storia d’amore.

Si sono salutati tra le lacrime e con tanto affetto: dopo i tanti anni che hanno passato insieme, sono una coppia molto più stabile di tante coppie che stanno insieme per davvero.