Rosalinda Celentano: “Ho dovuto farlo, sono senza parole”, la reazione di mamma Claudia Mori

Rosalinda Celentano, amata ed odiata, è un personaggio che in bene o in male ha fatto sempre parlare di se. Oggi si confessa e non si pente di nulla.

Rosalinda è un volto noto della televisione italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, è la terzogenita in famiglia, prima di lei Rosita e Giacomo. Come spesso ha sottolineato lei è una privilegiata, ma nonostante la notorietà dei genitori ha saputo farsi strada in più di un occasione.

La Celentano è molto poliedrica, questa d’altronde è una dote di famiglia, nella sua lunga carriera televisiva si è approcciata al cinema, alla musica, alla conduzioni di riversi programma televisivi e alla radio. Ha vinto tantissimi premi e forse quello più significativo è il Globo d’Oro, un premio alla carriera per l’interpretazione nel film Paz.

Negli anni ’90 è arrivata in finale al “Festival di Sanremo” con il brano L’età dell’Oro, la sua carriera è stata ricca e soddisfacente, un po’ meno la sua vita. All’età di 46 anni è stata operata per un tumore all’utero, le è stato asportato tutto l’organo riproduttivo, ovaie comprese, da quel momento lei si è definita un’asessuata. Grazie alla sua famiglia ha affrontato tutto con molta forza e volontà d’animo.

Quando Rosalinda andò in ospedale ed il suo viaggio finì

Sembrava andar tutto bene quando all’improvviso Rosalinda ha dovuto prendere una decisione difficile, stavamo facendo un giro veloce sul suo profilo Instagram seguito da milioni di follower, quando all’improvviso ci siamo imbattuti in un ricordo spiacevole per l’artista.

Era il 2020 e Rosalinda stava partecipando in coppia con la ballerina Tinna Hoffmann allo show in onda su Rai 1 “Ballando con le Stelle”, sembrava filare tutto liscio quando all’improvviso la vita la mette nuovamente alla prova.

Un dolore lancinante, le prove saltate, la corsa in ospedale e la risonanza magnetica. Rosalinda sta male, si aspetta con ansia la diagnosi dei medici, per fortuna nulla di grave, è solo il suo ginocchio malandato a fare i capricci, il mostro non è tornato.

Rosalinda in lacrime lascia il programma, accetta nuovamente il destino e va avanti, sorretta dalla sua famiglia. La madre, l’attrice Claudia Mori, l’ha stretta tra le sue braccia e l’ha consolata a lungo.

“E’ una vincente, supererà anche questa, la mia Rosalinda è una forza delle natura”, ha dichiarato con ammirazione.