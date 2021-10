“Tu sei un grande love”, Valentina Ferragni carosello di FOTO esplosive: nella città degli innamorati è super sexy in rosa

La giovane di casa Ferragni questo weekend lo ha trascorso a Verona dove tra cene e pranzi succulenti ha anche mostrato dei panorami mozzafiato.

Valentina Ferragni in questi anni ha accresciuto enormemente la sua popolarità, non solo come imprenditrice di gioielli, ma anche come pioniera del buon stile che lei propone sempre con garbo ed estro diventando in breve tempo un esempio da seguire nel dettare le mode del momento.

Non si ferma mai la giovane sorella di casa Ferragni che con il fidanzato Luca Vezil sta girando l’Italia in lungo e largo promuovendo le principali eccellenze del territorio. Ieri si è recata a Verona per trascorrere del tempo con gli amici Francesco Colombo e Beatrice Iseppato con cui si è recata in un posto magico per il pranzo, ovvero l’Antica Bottega del Vino. Scopriamo invece il suo look e commentiamolo insieme.

Valentina Ferragni strega in rosa la città dell’amore, silhouette super sensuale

View this post on Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Day in the city of lovers ❤️✨” ha scritto lei nel commentare il ricco carosello di scatti che riassumo la sua uscita a Verona. Non solo il pranzo a base di prelibatezze venete ma anche una bella camminata per esplorare la città degli innamorati che in tutto il mondo apprezzano.

Vediamo Valentina a Castel San Pietro, uno dei punti panoramici più spettacolari della zona da cui si può ammirare la città nella sua interezza. Lei indossa un completo legging e giacca color cioccolato, mentre la blusa, la pochette a tracolla e le scarpe sono abbinate tra loro di una tonalità rosa baby.

“Tu sei un grande love ❤️” scrive a commento la sorella Francesca che si accoda alle migliaia di messaggi che le sono giunti in poche ore dalla condivisone del post.

Un incanto per gli occhi, bella tanto quanto la città alle sue spalle che ha avuto l’onore di accoglierla anche solo per poche ore ma che ha regalato grandi soddisfazioni e segnato ricordi incredibili nella sua memoria.