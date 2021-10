Alberto Matano, l’emozione è incontenibile. Lo ha annunciato a “La vita in diretta”

Alberto Matano non può contenere la sua felicità: il conduttore ha annunciato la bella notizia durante uno degli appuntamenti con La Vita in Diretta

Alberto Matano conduce oramai da anni La Vita in Diretta, il programma che va in onda su Rai Uno ogni pomeriggio e dove vengono trattate notizie di gossip, di cronaca e di attualità. Sicuramente è uno dei più seri e dei più amati. Quando lavori ogni giorno a stretto contatto con le stesse persone, si diventa una famiglia. Basta pensare che Alberto per i telespettatori italiani rappresenta un po’ un amico, dopo tutti questi anni in cui lo vediamo ogni giorno sullo schermo. E anche lui ha tanti amici nella grande famiglia del programma.

Alberto Matano ha dato una bellissima notizia durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta

Alberto vuole bene alla grande famiglia del programma che conduce oramai da anni, tiene tantissimo ad ognuno di loro e per questo ha voluto omaggiare una persona che proprio in queste ore ha vissuto la gioia più grande della sua vita. “Devo darvi una notizia bellissima” ha esordito così, parlando con un grandissimo sorriso. E poi ha dato la lieta notizia, con la dolcezza che lo ha sempre contraddistinto: “La famiglia de La Vita in Diretta cresce sempre di più. È nato Riccardo, il figlio di Gabriele, il nostro tecnico audio. Auguri anche alla mamma Gabriella!“. Gli applausi in studio non sono mancati: quando un bambino viene al mondo è sempre un miracolo che emoziona tutti, in particolar modo la mamma ed il papà che si ritrovano a vivere la meraviglia del diventare genitori.

Non sono mancate le battute ironiche sul fatto che i genitori del bambino abbiano praticamente lo stesso nome: il destino certe volte gioca davvero strani scherzi.