“Beautiful”, anticipazioni puntata 12 ottobre: aria di tempesta

Beautiful, anticipazioni 12 ottobre: Liam scopre il segreto di Steffy. L’equilibrio tra i due sta per essere spezzato.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam preoccuparsi per Steffy ed investigare sui suoi continui cambi di umore. È così che lo Spencer ha scoperto le pasticche di cui la Forrester fa uso in mancanza di farmaci più forti. Steffy se le è procurate tramite Vinny, che a sua volta gliele ha consegnate grazie ad un peluche e ad un inconsapevole Thomas. È l’unica soluzione che Steffy ha trovato per gestire la dipendenza dagli oppiacei e le sta causando molti disturbi a livello comportamentale. Thomas, che da sempre odia il modo in cui Liam sta dietro a sua sorella, lo ha accusato di starci ancora provando con lei. Lo Spencer tuttavia ha negato, sostenendo solo di non volere che la ragazza venga manipolata dal dottor Finnegan.

Leggi anche -> Texas: la Corte d’Appello federale ripristina la legge anti-aborto

Beautiful, anticipazioni 12 ottobre: Thomas contro Liam

Leggi anche -> “Beautiful”, ormai è ufficiale: cambia tutto

Dalle anticipazioni di Beautiful sappiamo che Hope comincerà ad essere preoccupata perché Liam non sembra intenzionato a voler tornare a casa dopo aver fatto visita a Steffy. Nel frattempo Thomas, invece che sfruttare l’occasione per sedurre la Logan, sembra preoccuparsi per la sorella. È evidente che lo Spencer abbia ancora un debole per lei. I due attenderanno dunque invano il ritorno di Liam.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam accuserà Steffy di star mentendo e di essere dipendente dagli oppiacei. La Forrester negherà strenuamente, ma allo stesso tempo non saprà come giustificare la presenza delle pasticche di Vinny a casa sua.

View this post on Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda martedì 12 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!