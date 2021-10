Martina Colombari, nel bosco da il meglio di se. La sua posizione preferita è… – FOTO

Sdraiata nella natura incontaminata e preda dei colori dell’autunno, l’attrice Martina Colombari è protagonista di una visione afrodisiaca.

Dalla sua incoronazione a “Miss Italia” nel 1991, quando era ancora una fanciulla, l’attrice e conduttrice Martina Colombari ha iniziato a collaborare con importanti maison di fama internazionale. Da Armani a Versace, la sua carriera nel mondo della moda aveva, già negli anni dei suoi esordi, immediatamente raggiunto apici soddisfacenti, divenendo così specchio della sua, ancora oggi ben riconosciuta, “incredibile bellezza“.

L’ex modella, classe 1975, esordisce contemporaneamente sul grande schermo nella commedia “Abbronzatissimi“, affermandosi via via con il passare degli anni anche in serie tv note al grande pubblico. Dalla terza stagione di “Un medico in famiglia” nei primi anni 2000, a ” I Cesaroni” e “Camera Caffè“. A chiudere il cerchio con una delle sue apparizioni più recenti, invece, per quel che riguarda la sua esperienza di conduttrice, inaugurata con la Rai nel ’94, Martina ricoprirà il ruolo di giudice nella trasmissione che la inizializzò nel mondo dello spettacolo.

Martina Colombari sdraiata nel bosco è l’afrodisiaco d’autunno: “tutta la tua bellezza”

