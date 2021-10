La strepitosa ex corteggiatrice del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ ha pubblicato una vecchia foto, scattata durante la Fashion Week.

Il grande amore dell’ex tronista d Uomini e Donne Marco Fantini ha condiviso con i followers un post a dir poco pazzesco: esso si compone di quattro foto, scattate durante la Fashion Week.

In tutti gli scatti Beatrice indossa uno splendido abito color rosso mattone, che presenta importanti trasparenze, inserti di tessuto a forma di rose ed una scollatura vertiginosa: il vestito è semplicemente divino!

I capelli della Valli sono legati, l’espressione è sorridente ed il make-up è piuttosto nude, sia sugli occhi, che sulle labbra: la bellezza dell’influencer ha fatto breccia nel cuore degli utenti che la seguono.

Ecco, dunque, lo scatto che ormai ha compiuto il giro del web…

Beatrice Valli, il vestito è trasparente: tutto in mostra e zoom a raffica…

La conosciutissima sorella dell’ex partecipante di ‘Temptation Island’ Ludovica Valli ha mandato i fan in visibilio con quest’abito che non lascia nulla all’immaginazione: impossibile, per i seguaci, distogliere lo sguardo dagli scatti.

Nella didascalia Beatrice ha scritto: “Ricordi di FW“. E ancora: “Questo look è davvero stupendo!“.

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione ed è stato sommerso da un’ondata di commenti, mi piace, condivisioni, visualizzazioni e messaggi di supporto, stima e affetto scritti dai followers che la seguono e la ammirano.

Ecco alcuni esempi: “Dire che sei bella è dire poco“; “Sei bellissima principessa mia… mi piaci, ti adoro, sei da sposare: ti amo bambola!”; “Sempre elegante, mai volgare. La più bella!”; oppure “Ma la tua bellezza non ha parole per essere descritta”.

Una cosa è certa: Beatrice Valli sa sempre come stupire la sua comunity di Instagram!