Chi è Memo Remigi: vita, carriera, moglie, figli, tutto sul concorrente di “Ballando con le stelle”

Prima di vederlo debuttare sul palco di “Ballando con le stelle” ripercorriamo insieme la storia e la carriera di Memo Remigi

È pronto a mettersi in gioco alla veneranda età di 83 anni il cantautore e presentatore Memo Remigi che sabato 16 ottobre debutterà come concorrente di Ballando con le stelle. Una lunga carriera alle spalle che lo ha visto spaziare dalla musica alla radio, dal teatro alla televisione. E proprio in quest’ultima ha trovato il suo spazio negli ultimi anni, partecipando come ospite fisso in noti programmi come Propaganda Live o Oggi è un altro giorno. Debutterà sul palco del talent di Rai 1 in un anno che lo ha visto attraversare uno dei momenti più difficili della sua vita. Conosciamo meglio la sua storia e la sua carriera.

Chi è Memo Remigi: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Emidio Remigi, conosciuto con lo pseudonimo di Memo Remigi, si fa strada nell’industria musicale nei primi anni Sessanta. Dopo la pubblicazione di uno dei suoi più grandi successi, “Innamorati a Milano“, partecipa al Festival di Sanremo per ben quattro volte: una da autore e le altre tre da interprete. Collabora con artisti di spicco della scena musicale italiana: da Ornella Vanoni a Iva Zanicchi, fino a Sergio Endrigo e Isabella Iannetti.

Pur continuando a lavorare come cantautore e compositore inizia a muovere i primi passi come conduttore radiofonico prima e presentatore televisivo poi. Passando da emittenti private alla Rai e alla nascente Telemilano, Memo Remigi conduce contenuti di varietà, di intrattenimento per bambini e di approfondimento musicale.

“A modo mio“, “Il mercante in fiera“, “L’inquilino al piano di sotto“, sono solo alcuni titoli di trasmissioni guidate da quest’ultimo. Alla radio e alla televisione ha voluto accostare anche alcune esperienze teatrali pur mantenendo la musica come fulcro principale della propria vita.

Nel 1966 sposa il suo grande amore, la giornalista Lucia Russo, con la quale condividerà tutta la sua vita. Dal loro matrimonio è nato il figlio Stefano che ha seguito le orme del padre, entrando a far parte del mondo dello spettacolo. A oggi è un regista e si ricorda anche per la relazione avuta con l’attrice Francesca Cavallin.

Lo scorso gennaio Memo ha annunciato la scomparsa della moglie, in seguito a una lunga malattia. Un dolore indescrivibile che continuerà ad accompagnarlo negli anni a venire. “Sono sicuro che lei mi pensa come io penso a lei e che un giorno ci ritroveremo per riprendere il cammino insieme”, ha dichiarato.

Nonostante l’età l’artista ha voluto mettersi in gioco e ha accettato la sfida proposta da Milly Carlucci che lo ha voluto nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.