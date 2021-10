Fatima Trotta ha rivoluzionato il look: la conduttrice è irriconoscibile – FOTO

Fatima Trotta, la conduttrice ha rivoluzionato il proprio look apparendo sul web completamente diversa. Stanca della chioma castana?

Fatima Trotta, la conduttrice e attrice napoletana ha deciso di cambiare look sotto l’occhio attento dei fans che non perdono occasione per esprimere la propria opinione, talvolta anche in maniera – per così dire – scomoda. La 35enne è molto apprezzata e seguita sia sul web che sui social dove spesso racconta tramite foto o brevi video quella che è la sua vita quotidiana.

Momenti in giro per la penisola, alla scoperta di luoghi suggestivi e poco conosciuti o ancora pause dal lavoro e in compagnia dei suoi amati colleghi, la Trotta infatti è attualmente impegnata nella conduzione di “Honolulu” su Italia Uno insieme a Francesco Mandelli e tanti altri comici pronti a far trascorrere delle belle serate all’insegna della spensieratezza.

Fatima Trotta, il nuovo look la rende irriconoscibile

Biondissima, capelli ricci e voluminosi…si torna subito negli anni ’50…il giubbino in pelle ed un trucco da pin-up completano questo stile eccentrico ereditato dai decenni scorsi. Fatima Trotta sorprende tutti con questo nuovo look. Lei stessa ironizza su questo cambiamento scrivendo “Chiamatemi Sandy” alludendo proprio alla protagonista di “Grease” film cult di quegli anni e ancora oggi tra le pellicole più viste da diverse generazioni.

I fans gradiscono, i commenti sono tantissimi e tutti diffondono buonumore. Ovviamente, l’occhiolino verso la fotocamera sicuramente dà quel tocco audace che convince il web e che la rende molto femme fatale. La Trotta appare diversa dai suoi soliti outfit, spesso molto sensuali e ideati appositamente per lei per partecipare a diversi shooting fotografici.

La bella napoletana ama giocare e stuzzicare il suo pubblico e soprattutto questo è emerso in uno sketch durante “Honolulu”. Lei appare senza veli, per la gioia dei comici in studio…un momento tutto ironico che poi sfocia nella verità, ovvero che sotto quella posa apparentemente senza veli, indossava un body nero.