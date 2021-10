Diletta Leotta, le Instagram stories bollenti infuocano la temperatura: la conduttrice si mostra in accappatoio ed ipnotizza il web

Gli scatti che Diletta Leotta ha postato nel corso della sua vacanza in Spagna non sono passati inosservati agli occhi del pubblico del web. La conduttrice, libera dagli impegni della Serie A, si è precipitata nella splendida isola di Ibiza, dove ad attenderla c’erano panorami mozzafiato e spiagge dalle acque cristalline. Anche in vacanza, tuttavia, la meravigliosa giornalista non rinuncia alla cura di sé. A questo proposito, le recenti Instagram stories della siciliana hanno fatto impazzire i suoi 8 milioni di seguaci. In accappatoio, la Leotta ha rischiato di mostrare proprio tutto…

Diletta Leotta in accappatoio, ma qualcosa va storto… Si piega e mostra il paradiso – FOTO

