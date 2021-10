Eleonora Incardona, relax nella vasca idromassaggio con décolleté in vista – FOTO

Eleonora Incardona si concede dei momenti di relax nella vasca idromassaggio ma il décolleté in vista rende tutto squisitamente piccante.

Da Eleonora Incardona ci aspettiamo sempre scatti al limite della legalità. Una bellezza a profusione della siciliana apprezzatissima in tutta Italia. Che sia in costume o in outfit che mostrano meno pelle nuda, la conduttrice sportiva è sempre protagonista di momenti bollenti per chiunque la guardi. Fans che non riescono a trattenere il fuoco che la stessa inconsapevolmente promana.

Dopo averla ammirata in occasione della bella stagione con bikini, costumi interi e tutto ciò che fosse assolutamente trendy, per Eleonora si apre una nuova fase di impegni ma le foto sono sempre da togliere il fiato.

Eleonora Incardona, la vasca idromassaggio non è mai stata così bollente

