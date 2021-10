“Uomini e Donne” anticipazioni 14 ottobre: Marcello chiude con Ida?

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne. Ida e Marcello sono profondamente in crisi dopo quello che è accaduto tra di loro. Intanto grande attesa per l’addio di Joele

Quarto appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Oggi è cominciata una nuova puntata e abbiamo assistito all’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista del programma ha provato ad impedire ad un nuovo corteggiatore di entrare e incontrare la dama torinese. Tina, infatti, è stanca di vedere da oramai dodici anni Gemma cercare l’amore nel programma e quest’anno ha proprio deciso di volerla vedere andare via. Le sta provando tutte per far spazientire la dama e farle abbandonare lo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Intanto Ida pensava finalmente di aver trovato una persona con cui voleva stare. Dopo settimane di frequentazione, ha deciso di spingersi oltre e di stare intimamente con Marcello. Da lì le cose sono notevolmente peggiorate. Ida ha dato modo di capire in puntata che non sono stati così bene e da lì è cominciata una crisi significativa per questa nuova coppia, talmente tanto da portarli a mettere tutto in discussione. Nella prossima puntata li vedremo scontrarsi ancora una volta: è arrivata davvero la fine tra di loro o hanno intenzione di riprovarci? Intanto Pinuccia continua ad uscire con Alessandro che non la vede ancora come qualcosa di diverso da un’amica, mentre lei è molto presa e spera che lui riesca a cambiare idea.

Continuano invece i troni di Andrea Nicole e Roberta. La prima sta continuando ad uscire con Cipriani ma è arrivato un nuovo ragazzo che sta scombussolando tutte le sue certezze.